Pirelli, pilotların 2020 endişelerine cevap verdi

Pirelli, Austin'de cuma günü tüm pilotlara 2020'de kullanılacak C4 lastiklerden 2'şer set verdi. Pilotlar bu lastikleri istedikleri seansta kullanabilecekti ve çoğu ilk seansta bunu yapmayı tercih etti.

Bu uygulamanın ana amacı, Abu Dhabi GP sonrası gerçekleştirilecek testler öncesinde pilotlara yeni lastiklere dair bir izlenim sunmaktı.

Pilotların çoğu pist koşullarının çok kötü ve soğuk olduğu anlarda bu lastikleri kullandılar. Bunun üzerine olumsuz geri bildirimler geldi ve bazıları yol tutuşunun olmadığını söyledi.

Pirelli, yeni lastiklerle zirve yol tutuşu seviyesinin daha düşük olacağını ancak pilotların, araçların ayarlarının bu lastiklere göre hazırlanmamış olmasından dolayı sorun yaşadığını söyledi.

Nico Hulkenberg, "Pek iyi değildi. Ancak bu lastikten mi kaynaklandı bilmiyorum. Tuhaf bir sürüştü. Dağınıktı ve denge çok farklı ve zordu. Yol tutuşu düşüktü ancak ön ve arka aks tutuşu da ana lastiklere göre zıt gibiydi." dedi.

Carlos Sainz, "Benim için çok verimli geçmedi. Çok tuhaf ve kötüydü." dedi.

Sebastian Vettel, "Hayal kırıklığı yaşadım çünkü ilerleme olmadı. Ancak artık çoğu şey geride kaldı ve gelecek seneki lastikler hazırlandı. Bu lastikler kullanılacak." dedi.

Charles Leclerc, "Dürüst olmak gerekirse lastikler daha sert gibi. Bu yüzden daha çok kayıyordum ancak dürüst olmak gerekirse yorum yapmadan önce daha fazla mesafe kat etmem lazım." dedi.

Gülümseyen ve yorum yapmayan Lewis Hamilton, "Kendimi tutmalı ve şu an için çok fazla şey söylememeliyim." dedi.

Isola, takımların 2019 lastiklerine göre hazırlanmış ayarlarla yarış hafta sonuna hazırlanması nedeniyle, bu sürüşün etkili olmadığını söyledi.

Isola, "Ne yazık ki koşullar temsil edici değildi. Performans seviyesini görmek için verileri analiz etmeliyiz."

"İlk hislerimiz, yeni paket muhtemelen daha az yol tutuşuna sahip ancak daha istikrarlı. Biz de bunu arıyorduk."

"Cuma antrenmanlarında daha çok yarış hafta sonuna odaklandıklarını unutmamak lazım. Bu yüzden 2020 lastiklerini test etmeye çok fazla zaman ayıramadılar. Kimse, araç ayarlarını bu lastiklere göre uyarlayacak zamana sahip değildi."

"Lastikler farklı, profil farklı, bu yüzden lastik yapısı farklı bir şekilde çalışıyor. Bunun için ayarlarda değişiklik gerekiyor. Ancak Abu Dhabi testleri için faydalı veriler topladıklarından eminim çünkü en azından bugünkü kıyaslama ile Abu Dhabi'de kendilerini neyin bekleyeceğini biliyorlar."

"Daha önce yapılan tüm testler kör testlerdi. Şu ana kadar Barcelona'da 3 takım test etti ancak onlar ne test ettiklerini bilmiyordu. Şimdi tüm takımlar yeni pakete dair ilk izlenimlerini edindiler ve Abu Dhabi'ye daha iyi bir şekilde hazırlanabilirler." dedi.

Son olarak olumsuz yorumları değerlendiren Isola, "Farklı bir şey hissetmelerine şaşırmadım, daha doğrusu farklı bir şey hissetmeleri iyi bir şey çünkü farklı bir lastik geliştirmeye çalıştık."

"Mevcut lastik ile yenisi arasında fark bulmaları olumlu bir haber. Sıradaki adım, lastiklerden performans alabilmek için yeni araçları lastiklere göre hazırlayıp onlara göre ayarlamaları." dedi.