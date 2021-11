Sainz, Meksika GP'den mutlu ayrılıyor

Yarışa altıncı sıradan başlayan Carlos Sainz, Daniel Ricciardo'nun ilk viraja gelirken Valtteri Bottas'a arkadan çarpmasının ardından ikici virajda pist dışına çıktı ve yedinci sıraya geriledi.

Bu olayın ardından Charles Leclerc, sekizinci sırada 5. sıraya çıkarken, Antonio Giovinazzi iki Ferrari'nin arasına yükseldi.

İspanyol pilot sonrasında iyi bir tempo yakaladı ve Giovinazzi'yi geçip, uzun bir ilk bölüm geçirdi.

Son bölümde Leclerc'in ardına geldi ve takım emriyle öne geçip, Gasly'i yakalamaya çalıştı. Bunu başaramayınca da yerini geri verdi ve altıncı sırada finiş gördü.

Sainz günü şöyle yorumladı: "Başlangıçta şans benden yana değildi. Önümde birbirine temas eden iki isim vardı ve onlardan kaçınmak zorunda kaldım. Pist dışına çıktım, pozisyonumu kaybettim. Fakat yarışta böyle şeyler oluyor."

"Kötü şansın bizimle olduğu zamanlar oluyor ama önemli olan o andan itibaren Giovinazzi'yi çabucak geçmemdi. Sonrasında yarış boyunca çok yüksek bir tempoda gittim."

"Tüm hafta sonu gerçekten çok hızlıydım. Yarışta araç içerisinde çok rahattım ve sürekli zorluyordum. Gasly ile arayı kapatmaya çalıştım fakat sonunda çok hızlı olduğu için onu geçmek zordu."

"Bugün önceliğimiz iki McLaren'ın önünde bitirmekti. Ricciardo'nun ilk virajda öne geçmeye çalışacağını biliyordu ve bunu yaptı. İki Ferrari'nin önüne geçmek istedi ve bu da ona zarar verdi."

Sainz sözlerini şöyle bitirdi: "Kalan sürede her hafta sonunu ayrı ayrı ele alacağız, adım adım ilerleyeceğiz. Benim için çok olumlu bir yarıştı çünkü çok hızlı gidebildim."

Ferrari bu sonuçla şampiyonada McLaren'ın önüne geçti.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, and George Russell, Williams FW43B, as Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02, gets airborne at the start

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images