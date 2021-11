Ricciardo: "Bottas ile mücadelem acımı arttırdı!"

2021 Formula 1 sezonunun 18. yarışı olan Meksika Grand Prix'sini Red Bull pilotu Max Verstappen kazandı. Yarışa pole pozisyonundan başlayan Valtteri Bottas, iyi bir kalkış yapamadı ve ilk viraja gelene kadar hem Hamilton, hem de 3. sıradan başlayan Max Verstappen onu sağdan ve soldan sıkıştırdılar. Verstappen, ilk virajda liderliği ele geçirirken Hamilton 2. sıraya yükseldi.

Bottas ise arkadan Daniel Ricciardo'nun temas etmesiyle spin attı. McLaren pilotunun, temasın ardından ön kanadı kırıldı.

Ricciardo yarışın ardından starttaki temasları hakkında, "Oldukça ilginç geçen 70 turdu çünkü 1. turun cezasını çektim. Daha sonra yarışın avantajımıza olması için çok şanslı olmak gerekirdi."

"Bir dakika öncesine kadar start anını izleyememiştim. İlk turda 1. viraja dair tek hatırladığım, çok iyi bir start aldığımdı ve çok iyi görünüyordu. Daha sonra Perez'e içeriden yaklaştım ve bir noktada kilitlendiğimi ve Valtteri'ye çarptığımı hatırlıyorum."

"Bu yüzden kendime kızıyorum. Şimdi yarış tekrarına baktığımda ise düzlükte kilitlenmiş ve dönüşte de toplamışım gibi görünüyor. Yer yok gibiydi. Görüldüğü üzere Valtteri temiz bir pist bekleyerek geldi ve orada Perez ve ben vardık. Bu yüzden Valtteri'yi suçlamıyorum, ona çarpan bendim." dedi.

Valtteri Bottas, Mercedes W12, Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, and Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02, get caught up in an incident at the start of the race

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images