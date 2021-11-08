Ricciardo: "Bottas ile mücadelem acımı arttırdı!"

2021 Formula 1 sezonunun 18. yarışı olan Meksika Grand Prix'sini Red Bull pilotu Max Verstappen kazandı. Yarışa pole pozisyonundan başlayan Valtteri Bottas, iyi bir kalkış yapamadı ve ilk viraja gelene kadar hem Hamilton, hem de 3. sıradan başlayan Max Verstappen onu sağdan ve soldan sıkıştırdılar. Verstappen, ilk virajda liderliği ele geçirirken Hamilton 2. sıraya yükseldi.

Bottas ise arkadan Daniel Ricciardo'nun temas etmesiyle spin attı. McLaren pilotunun, temasın ardından ön kanadı kırıldı.

Ricciardo yarışın ardından starttaki temasları hakkında, "Oldukça ilginç geçen 70 turdu çünkü 1. turun cezasını çektim. Daha sonra yarışın avantajımıza olması için çok şanslı olmak gerekirdi."

"Bir dakika öncesine kadar start anını izleyememiştim. İlk turda 1. viraja dair tek hatırladığım, çok iyi bir start aldığımdı ve çok iyi görünüyordu. Daha sonra Perez'e içeriden yaklaştım ve bir noktada kilitlendiğimi ve Valtteri'ye çarptığımı hatırlıyorum."

"Bu yüzden kendime kızıyorum. Şimdi yarış tekrarına baktığımda ise düzlükte kilitlenmiş ve dönüşte de toplamışım gibi görünüyor. Yer yok gibiydi. Görüldüğü üzere Valtteri temiz bir pist bekleyerek geldi ve orada Perez ve ben vardık. Bu yüzden Valtteri'yi suçlamıyorum, ona çarpan bendim." dedi.

Valtteri Bottas, Mercedes W12, Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, and Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02, get caught up in an incident at the start of the race Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Ricciardo, kazanın yarışına etkileri hakkında, "Şampiyonada Ferrari'ye karşı savaşımız açısından oldukça felaketti."

"Bu yüzden hayal kırıklığına uğradım. Birkaç saniyeliğine oldu biliyorum ama bu birkaç saniyede, Gasly ve Sainz'ın önünde iyi bir pozisyonda gibiydik. Frenlemeden önce çok iyi hissediyordum. Her şey bir anda oldu ve temasa rağmen bir hasar aldığımdan emin değildim. Daha sonra ikinci viraja geldim ve yol tutuşumun olmadığını fark ettim. Bir şeylerin yanlış olduğunu anladım. Yani bir saniye içerisinde mutluluğum gitti."

"Telafi etmek çok zordu. Sanırım güvenlik aracı biraz yardımcı olabilirdi ama daha sonra 6. virajda da hasar aldık. Sanırım Russell bana çarptı ve sağ taraf hasar aldı. Güvenlik aracı şans getirebilirdi ama yeterince hızlı değildik." dedi.

Temaslarının ardından Bottas ve Ricciardo ilk onun dışına geriledi. Yarışın devamında Ricciardo, Bottas DRS mesafesine gelse de, onu arkada tutmayı başardı.

McLaren pilotu, Bottas ile yarışı hakkında, "Onu arkada tuttuğum için mutluydum ama bu bir yandan da biraz üzücüydü. Çünkü bir Mercedes'i arkada tutabildiğimiz halde sadece 15.'lik için savaşıyorduk."

"Normalde onlarla mücadele ederken çok daha yukarıda yarışıyor olursunuz, bu yüzden acım biraz daha arttı!" dedi.