Mercedes: "Red Bull'un hızı başka bir seviyedeydi"

Verstappen, Mexico City'de ilk virajda Valtteri Bottas ve Lewis Hamilton'ın dışarıdan hızla geçerek üçüncü sıradan liderliğe yükseldi.

Hollandalı daha sonra temiz havada yarışmanın avantajıyla rahatça liderlikte farkı açtı.

Wolff, sürücülerinin start anında Verstappen'i geride tutmak konusunda daha iyi bir iş çıkarabileceklerine inansa da, en nihayetinde onu geride tutmanın bile yarışın sonucu üzerinde hiçbir fark yaratmayacağını düşünüyor.

Yarışın ardından Mercedes takım patronu Toto Wolff, "Red Bull'u tebrik etmeliyiz çünkü hızları başka bir seviyedeydi."

"İlk virajda önde kalsak bile yarışı kazanabileceğimizi düşünmüyorum çünkü etrafımızda daireler çizebilecek kadar hızlılardı. Sonuç olarak, bence Lewis'in şampiyonluğu için en az hasarı aldık. Takımlar şampiyonası için de Valtteri'nin spin atması çok acı vericiydi." dedi.

Wolff, sıralama turları ile yarış arasındaki farkları hakkında, "Dün sıralamada neyi yanlış yaptılar ve bizim için ne oldu bilmiyorum ama Cuma gününden beri gördüğümüz hız bu. Umduğumuzdan daha kötüsü oldu. Yine de sineye çekmemiz gerek." dedi.

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Valtteri Bottas, iyi bir kalkış yapamadı ve ilk viraja gelene kadar hem Hamilton hem de Max Verstappen onu sıkıştırdı. Ardından Bottas, arkadan Daniel Ricciardo'nun temasıyla spin attı.

Takım patronu, Bottas'ın startı hakkında, "Bunun olmaması gerekirdi."

"Bence önde iki aracımız vardı ve Max'in dışarıdan gelmesi için önünü açıyor gibiydik. Valtteri'nin üçüncü veya dördüncü sırada olabilecekken, aracıyla spin atarak puanları tamamen kaybetmesi can sıkıcı." dedi.

Bottas'ın Verstappen'den en hızlı tur puanını almasının, takım için iyi bir haber olup olmadığı sorusuna Wolff, "Yani, bu aşamada beni pek teselli etmiyor."

"Tek bir turda, araçta hızlı olduğumuzu veya en azından Max'ten en hızlı turu alabileceğimizi görüyorsunuz. Yine de genel olarak bizim için unutmak istediğimiz bir gün.”

Verstappen'in galibiyeti, şampiyonada Hamilton'a karşı avantajını dört yarış kala 19 puana çıkardı.

Wolff, Brezilya gerçekleşecek bir sonraki yarışın, geçmişte çok güçlü oldukları için tekrar Red Bull'un avantajına olabileceğinin farkında. Ancak yine de geri dönmek için bir fırsat olmasını umuyor.

"Umarım Brezilya'daki düzeni kırabiliriz, çünkü orası bir Red Bull pisti. Ancak her şeyimizi vereceğiz ve savaşmaya çalışacağız. Sonrasında üç yarış daha geliyor."