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Formula 1 / Brezilya GP Haberler

Raikkonen: “Burada iyi anılarım var”

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, Editör

Kimi Raikkonen, Interlagos pistinde iyi anıları olduğunu ve taraftarların oldukça tutkulu olduklarını söyledi.

Raikkonen: “Burada iyi anılarım var”

Alfa Romeo sürücüsü Raikkonen, bu sene sonunda emekli olacak ve bu hafta sonu Brezilya'daki son yarışına çıkacak. Fin sürücü, 2007'deki şampiyonluğunu burada ilan etmişti.

Interlagos’a dönmenin ne kadar özel olduğu sorulduğunda Raikkonen, “Yani, burası hâlâ aynı. Elbette burada ilk yarıştığım zamandan bu yana bazı değişiklikler oldu. Ancak pist aynı durumda.”

“Taraftarlar çok tutkulu ve genellikle çok seyirci oluyor. Burada iyi anılarım var. Ancak bu, ne yazık ki bir şey değiştirmiyor.”

“Burası genelde son yarış olurdu, ancak takvimin başlarında yer aldığı zamanlar da oldu.” dedi.

2019’daki yarışı 4. sırada tamamladığı hatırlatılan Fin sürücü, “Sanırım o yarışta biraz şanslıydık ve iyi puanlar kazandık. Ancak yarışta birçok şey olmuştu. Güvenlik aracı çıkmıştı. Ve o yarışta iyi bir hızımız da vardı. Ancak bu hız, 4. sıra için kesinlikle yeterli değildi.”

“Yine de bu hafta sonu elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve neler olacağını göreceğiz.”

“Geçen haftaki hızımız, burası için bir şey ifade etmiyor. Burası farklı bir pist. Ve sadece 1 saat antrenman yapabileceğiz. Umarım direkt olarak ilk 10’da yer alabiliriz.” ifadelerini kullandı.

Bu hafta sonu yeniden uygulanacak sprint formatının Interlagos’ta işe yarayıp yaramayacağı sorulduğunda Raikkonen, “Bunu, yarış sonrasında size söylerim.” dedi.

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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