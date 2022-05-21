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Formula 1 / İspanya GP Haberler

Sainz: "Kullanılmış lastiklerle iyi bir tur atamadım"

Carlos Sainz, zorlu bir hafta sonu olduğunu fakat yarış için iyi bir pozisyonda olduklarını düşünüyor.

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Sainz: "Kullanılmış lastiklerle iyi bir tur atamadım"
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Bu hafta sonu kendi evinde yarışacak olan Carlos Sainz, pole pozisyonunu hedeflediği seansı üçüncü sırada tamamlayarak Barcelona pistindeki en iyi sonucunu elde etti.

İlk iki bölümde pole pozisyonu adayı gibi gözüken Sainz, son bölümdeki ilk turunda Verstappen'in gerisinde kaldı, ikinci turunda ise derecesini geliştirmesine rağmen araçtaki bir arıza nedeniyle son turunu atamayan Verstappen'i geçmeyi başaramadı ve takım arkadaşı Leclerc'e de 0.4 saniye gibi bir farkla geçilmekten kurtulamayıp bu sezon 6. kez takım arkadaşının gerisinde kaldı.

Seansın ardından konuşan Sainz, "Şu ana kadar zor bir hafta sonu oldu, sıcaklık ve rüzgar dolayısıyla koşullar pek de kolay değildi. Yine de iyi bir tur atmayı başardık ve yarın mücadele edebilecek bir pozisyondayız."

"Yarışın kilit noktasının iyi bir start alabilmek ve lastikleri yönetebilmek olacak, yarın iyi bir start ile ileri atılıp atılamayacağımızı göreceğiz. Fakat iyi bir pozisyondayız."

"Yarış için her şey mümkün. Startta sıra kazanmak için her şeyimizi vereceğiz, fakat ideal bir Cumartesi günü değildi çünkü kullanılmış lastiklerle iyi bir tur atmayı başaramadım. Muhtemelen yarışın ilk bölümünde yeni lastiklerle pistte olmayacağız fakat her şeyin olabileceğini düşünüyorum, elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

Carlos Sainz, Ferrari F1-75

Carlos Sainz, Ferrari F1-75

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

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