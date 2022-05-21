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Formula 1 / İspanya GP Haberler

Verstappen: "Son turumu atamadım"

Red Bull pilotu Max Verstappen, son turunda yaşadığı problem nedeniyle arka kanadının açılmadığını ya da güç kaybettiğini söyledi.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Verstappen: "Son turumu atamadım"
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Hollandalı pilot, ilk denemelerin ardından en hızlı zamanı yapmış ve zaman tablosunda ilk sıraya yükselmişti.

Ancak ikinci denemesine başlarken, ilk sektörde bir anda yavaşladı ve sonrasında turu tamamlamadığı görüldü.

Charles Leclerc'in son zaman turuyla Verstappen, yarışa ikinci sıradan başlayacak ve Hollandalı sürücü son turunda tam olarak neler olduğunu bilmediğini söylüyor.

Verstappen şöyle dedi: "Bir şey söylemek zor fakat son demememi tamamlayamadım."

"DRS'ye sahip değildim ve sadece güç kaybettim. Bu yüzden durum biraz üzüntü vericiydi fakat bence şimdiye kadar bütün hafta sonuna bir bütün olarak baktığımızda, ilk çizgide olmanın bizim için  iyi bir başarı olduğunu düşünüyorum."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Fakat elbette o son turu atmak isterdim."

Yarış hakkında ise Verstappen, şunları ekledi: Önceki birkaç yarışta lastik aşınmasıyla oldukça iyi şekilde baş ettik."

"Yarın havanın çok sıcak olacağı açık ve bu pistte geçiş yapmak oldukça zor olacak fakat göreceğiz."

"Umarım lastikleri yine iyi şekilde çalıştırırız fakat artık bir şeyden kesin olarak emin olmak zor."

Christian Horner ise yaşadıkları sorunun "DRS" ile ilgili olduğunu söyledi.

Horner, “Max' herhangi bir güç kaybı yaşamadı. DRS'yi açamadık. Sebebini bulmak için aracın incelenmesi gerekecek çünkü Max pite dönerken DRS sistemi arka düzlükte açıldı."

"Her halükarda bugün Charles'ı yenecek hızımız olduğunu sanmıyorum. Baskı altında harika bir tur attı ve ilk çizgide yer aldığımız için mutluyum."

"Sıcaklığı hesaba katarsak yarın her şey lastiğin aşınmasına bağlı olacak. Bu yüzden heyecan verici bir yarış olacak."

"Red Bull ve Ferrari'nin benzer hıza sahip olacağını düşünüyorum, bu yüzden sıkı bir mücadele olacak." dedi.

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