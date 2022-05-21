Hamilton: "Aracın arka tarafıyla boğuşuyorum"

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İngiliz pilot, sıralama turlarında düzenli olarak takım arkadaşı George Russell'dan yavaş kaldı ve sonuç olarak altıncı en hızlı zamanın sahibi oldu.

İkili arasında 0.1 saniye olsa da bu, yakın mücadelede iki pozisyon anlamına geliyordu. Sonuç olarak Hamilton yarışa altıncı başlarken, takım arkadaşı 4. sıradan start alacak.

Seansın ardından konuşan Hamilton, şöyle dedi: "Şu anda son yarışta bulunduğum pozisyondayım fakat ilerliyoruz."

"Düzlüklerde dalgalanmaya sahip değiliz, ki bu gerçekten büyük fark yaratıyor. Fakat yine de 3. ve 9. virajlarda zıplama mevcut. Bu yüzden yapmamız gereken hâlâ bazı işler var. Fakat araç artık çok daha iyi bir noktada."

"Kesinlikle doğru yönde gidiyoruz. İkinci bölümü gördünüz, en hızlı zamanı yaptık. Yani bu, takım için büyük bir umut ışığı."

"Tüm bunlar beni gülümsetiyor. Benim için o kadar iyi bir sıralama turları değildi fakat ileriye doğru gittiğimizi görmek harika."

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Takımıma %100 güveniyorum. Artık bu adımı attığımızı ve geride kalan beş yarışın aksine sonunda gitmemiz gereken yön hakkında fikrimiz olduğunu görüyoruz. Şimdi mühendis ve aerodinamistlerimizin ilerlememiz için gerekli parçaları bulmasını bekleyeceğiz."

"Yine de Monako gibi çok daha yavaş virajların olduğu yerlerde umut ediyorum ki daha -da- iyi olabiliriz. Bu da pozitif bir şey."

Bu performansın kendilerine şampiyonluk yolunda umut verip vermediği sorusuna Hamilton, "Buna pek fazla kafa yormuyorum."

"Hâlâ o noktadan çok uzaktayım. Takım arkadaşım dördüncü sırada, yani bu araç en az üçüncü veya dördüncü olabilir. Oysa ben altıncıyım."

"Hâlâ araç ile boğuşuyorum ve bunu nasıl atlatabileceğimi bilmiyorum, ne yapacağımı bilmiyorum. Fakat kendi üzerimde çalışmaya devam edeceğim." cevabını verdi.

Russell'ın kendisinin önünde olmasını nasıl açıklayacağı sorusuna ise Hamilton, "Bunu yapamam, şu noktada yapamam. Sadece araç ile boğuştuğumu söyleyebilirim. Sıralama turlarında aracın arkası hiç iyi değildi." cevabını verdi

Birkaç dakika sonra Hamilton'a hangi alanda zorlandığı soruldu ve İngiliz pilot, "Arka taraf. Az önce söylemiştim." cevabını verdi.