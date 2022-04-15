Sainz: "Kendime sert davranmam gerekiyor"

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Carlos Sainz için Melbourne'a dönüş pek iyi geçmedi. Sıralama turlarının son seansında ilk turu kırmızı bayrağa takılan ve seans yeniden başladığında iyi bir zaman elde edemeyen İspanyol pilot, ancak dokuzuncu olabildi.

Yarış ise daha kötüydü. Starttan hemen önce bir arıza nedeniyle direksiyon değiştirmek zorunda kalan Sainz, doğru ayarları yakalayamamasının ardından kötü bir start aldı ve 14. sıraya kadar geriledi.

Hızlı bir şekilde yükselmek isteyen Sainz, henüz ikinci turda spin atarak çakıl havuzuna saplandı ve yarışa erkenden veda etti.

RacingNews365'e hafta sonu hakkında yorumlarda bulunan Sainz, "Direksiyondaki bazı butonlarda Cumartesi günü olduğu gibi sorunlar yaşadık."

"Bazı butonlar çalışmıyordu, dolayısıyla starttan bir dakika önce direksiyonu değiştirmek zorunda kaldık. Bu direksiyon start için yeterince iyi ayarlanmamıştı."

"Yanlış tork haritası ayarına sahiptim, her iki startta da (formasyon ve yarış) iyi tepki veremedim, bu da ne yazık ki sert hamura sahipken geriye düşmem anlamına geliyordu."

"Ardından yükselmek istemenin telaşıyla bir sürücü hatası yaptım." dedi.

Marshals assist Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75, after a beaching in a gravel trap Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Sainz'ın yaptığı bu hata çok nadir bir örnek olarak tanımlanabilir. İspanyol pilot en son 2020 Rusya GP'sinde yarışa veda etmiş, 2021 sezonunda ise tüm yarışlarda finiş görmeyi başarırken iki yarış hariç tüm yarışlardan puanla ayrılmıştı.

Sainz'in performansı, bütün yarış boyunca başka bir ligde sürüş yapan Charles Leclerc ile taban tabana zıttı.

Sainz daha sorunsuz bir hafta sonu geçirmek için hem kendisinin hem de Ferrari'nin yapması gereken işler olduğunu söyledi.

"Sürücü hatasından dolayı kendime sert davranmam gerekiyor."

"Açıkçası, hâlâ bu lastikleri tanıma aşamasındayız ve sert lastiği kullanmak ilk turlarda çok zordu."

"Sonuç olarak bu kadar zorlamamalıydım ve sabırlı kalmalıydım.

"Ancak aynı zamanda takım olarak mükemmel değildik. Çok fazla direksiyon sorunu, anti-stall sisteminin devreye girmesi ve kalite problemleri sizi her zaman geri plana atıyor -bu baskıya göre tepki veremedim."