Mercedes, dalgalanmayı önlemek için 100'den fazla test yapmış

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Sezonun ilk üç yarışının ardından Mercedes, takımlar şampiyonasında ikinci sırada yer alıyor. Fakat takımın yaptığı analizlere göre Melbourne'de Ferrari, Red Bull, Alpine ve McLaren'ın ardındalardı. Ayrıca liderlerle aralarında da bir saniye fark vardı.

Araçtan daha fazla hız çıkarmayı engelleyen sorunlardan biri, dalgalanma, diğeri ise aracın çok ağır olması gibi görünüyor. Melbourne'de takım mühendisleri Lewis Hamilton ve George Russell'ın araçlarına, sorunu çözmede yardımcı olmak için gereken bilgileri sağlayabilecek ek sensörler taktı. Bu AMuS'a göre 1.5 kg artışa sebep oldu. Ayrıca Hamilton ve Russell, yarış için farklı ayarlar yaptılar.

İsmini vermek istemeyen bir Mercedes mühendisi, Auto Motor und Sport'a şöyle dedi: "Araç ayarları, sürüş yüksekliği, farklı kanat pozisyonları ve farklı arka kanatlarla 100'den fazla test yaptık fakat şimdiye kadar sorunla ilgili bir çözüm belirtisi görmüyoruz."

"Bu, zor bir sorun fakat zıplama etkisini azaltmayı başardık. Bu yüzden sürücüler mevcut durumdan memnunlar. İşin tuhaf tarafı Red Bull bu sorunu aerodinamik gövde güncellemesiyle çözmeyi başardı."

AMuS'un haberine göre Mercedes sorunun ne zaman çözüleceğiyle ilgili kesin bir tarih belirtmiyor ve Imola'daki bir sonraki yarışa da büyük güncellemeler getirmeyecekler. Mercedes mühendisi, "Elbette sorunu sezon bitmeden çözeceğiz fakat Ferrari kadar iyi olacağımızı söylemek cesurca olur." "Bunun için yapacak çok işimiz var ve araçları her türlü pistte iyi görünüyor. Şu anda yapabileceğimiz en iyi şey liderlerle aradaki farkı yarım saniyeye kadar kapatmak." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W13, George Russell, Mercedes W13 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images