Coronel: "Imola, Verstappen'in şampiyonluk şansı olması için çok önemli"

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Verstappen, RB18'deki dayanıklılık problemleri yüzünden bu sezon gerçekleştirilen üç yarıştan sadece birinde finiş görebildi.

Son dünya şampiyonu, yarış dışı kaldığı iki seferde de ikinci sıradaydı ve şimdiye kadar Ferrari pilotu Charles Leclerc'e yaklaşabilen tek sürücü oldu.

Red Bull pilotu şu anda Leclerc'den 46 puan geride ve eski pilot Tom Coronel, Verstappen'in Imola performansının şampiyonluk için çok önemli olacağını söyledi.

Motorsport.com'a konuşan Coronel, Red Bull'un DNF'lerinin "küçük bir darbe" olduğunu söyledi.

Coronel, şöyle devam etti: "Özellikle de geçen yıl şampiyonluklar için yarıştıkları ve şimdi sürekli olarak podyuma çıkacak hıza sahip oldukları için."

"Mercedes'e kıyasla bence bu harika. İlk yarışta ikinci sıradaydı, sonrasında bir galibiyet aldı ve şimdi yine ikinci sırada yarışıyordu. Verstappen'in hızı var ve önemli olan bu. Fakat iki kez puan alamaması aynı zamanda ciddi bir problem olduğunu gösteriyor."

"Ancak nihayetinde iki farklı takımın mücadelesini görmek istiyorsunuz. Geçtiğimiz yılın başlangıcı inanılmazdı. Daha sonra her hafta Mercedes veya Red Bull'un kazanmasını izledik. Formula 1 bunu istiyor ve bu yüzden Imola çok önemli bir hale geliyor."

"Red Bull'un ağırlık konusunda Avustralya'da çoktan bir şey yapmış olacağını düşünüyordum ama en büyük güncellemeler Imola'da gelecek. Bu yüzden asıl soru, bunu yapıp yapmayacaklarıyla alakalı."

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, battles with Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Coronel, Verstappen'in 2021 şampiyonluğunun, 24 yaşındaki pilotun zihniyetini değiştirdiğini söyledi.

Coronel, "Elbette büyüyor ve olgunlaşıyor ancak aynı zamanda bu, dünya şampiyonluğunu cebine koymasıyla da alakalı."

"Max ve Jos, birlikte dünya şampiyonu olmayı hedefliyorlardı ve bunu başardılar. Bu çılgınca ama bu hedefe ulaştılar."

"Bu düşünce yapısıyla alakalı ve kesinlikle açlıkla ilgisi yok. Araca oturduğunda hâlâ o başarma içgüdüsüne sahip. Motor sporlarındaki 30 yılın ardından bunu öğrendim."

"Bunun imkansız olduğunu düşündüğüm anlar oldu ama mümkündü. Onun, Max Verstappen olmasının nedeni de tam olarak bu fakat elbette bu şampiyonluk size biraz güven veriyor." dedi.

Fakat Coronel, Max Verstappen direksiyonun arkasındayken her şeyin mümkün olduğunu belirtti.

"Verstappen ile dünya şampiyonluğu şansı asla tamamen kaybolmaz. Geçtiğimiz yıl imkansızı gerçekleştirdi." "Diğer sürücüler için şansın çoktan kaybolduğunu söyleyebilirim ama Verstappen'in atakları nedeniyle henüz bir şey diyemem. Sözlüğünde vazgeçmek yok."