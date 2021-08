Sainz: "Hız anlamında en iyi cuma günü değildi"

Ferrari pilotu Carlos Sainz, ilk seansta ilk beşe girse de ikinci seansta ilk ona dahi giremedi ve aracın dengesinden memnun görünmüyordu.

Cuma akşamı açıklamalarda bulunan Sainz, hız anlamında en iyi cuma gününü geçirmediklerini ve yapmaları gereken işler olduğunu söyledi.

İspanyol pilot şöyle dedi: "Karmaşık bir gündü ve performans olarak en iyi cuma günümüz değildi. İkinci seansta uzun sürüş yapamadık ve sıralama turları için bile doğru dengeyi bulmakta zorlandık."

"Önümüzdeki birkaç günlük süreçte nasıl bir havayla karşılaşacağımızı henüz bilmesek bile ayarlarda çok fazla değişiklik yapmamızı beklemiyorum. Tabii ki kendimizi yağmurlu bir hafta sonu içerisinde bulsaydık, kanatlarda oynamak zorunda kalırdık ama mevcut şartlarda, temelde bugün kullandığımızla aynı yere basma gücüne sahip aracı kullanacağız."

"Şu anda ilk ona girecek tur zamanı yapamadık ve Silverstone ile aynı seviyede olmadığımızı söyleyebilirim. Bugün aracı sürmek çok garipti ve geliştirmemiz gerekiyor."

"Düşük sıcaklıklar doğru dengeyi bulmamızı zorlaştırıyor ve ön lastikleri olması gereken sıcaklığa getiremiyoruz. Bunlar bizim için harika şartlar olmasa ada araçtan daha fazlasını çıkarabilecek potansiyelimiz var."

İspanyol pilot yaz arasından sonra tekrar piste çıktığı için mutlu olduğunu belirtti.

"Evet, yaz tatilinden sonra piste geri dönmek harika. Formula 1 aracının tam olarak nasıl olduğunu hissedebiliyorsunuz ve bugün sürüş yapmaktan keyif aldım."

"Dediğim gibi hız anlamında en iyi Cuma günü değildi. İkinci antrenmanda uzun sürüşlerde de yeterince düzgün çalışmalar yapamadık ve tek turda denge sorunları vardı. Akşam yapacak çok fazla iş var ama eminim gelişeceğiz ve yarın daha güçlü olacağız."

"Cumartesi ve Pazar günleri hava değişken olacak. Formula 3 sıralama turlarında gördüğümüz gibi yağmur her an başlayabilir. Her koşula karşı hazırlıklı olmalısınız."

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images