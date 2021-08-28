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Formula 1 Haberler

İkinci koltuk hakkında Wolff: ''Lewis de tartışmaların bir parçası''

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Toto Wolff, 2022 yılında Mercedes'in takımdaki boş koltuğu hakkındaki tartışmalara Lewis Hamilton'ın da katıldığını söyledi.

İkinci koltuk hakkında Wolff: ''Lewis de tartışmaların bir parçası''

Uzun süredir gündemde olan ve merak edilen konulardan bir tanesi, Mercedes'in 2022 yılında Hamilton'ın yanındaki boş koltuk için hangi sürücüyle anlaşma imzalayacağıydı ve sezon ilerledikçe spekülasyonlar da oluşmaya devam ediyor.

Mercedes'in takım patronu Wolff, ikinci koltuk için kararlarını Alman takımın mevcut sürücüsü Valtteri Bottas ve Mercedes genç sürücüsü George Russell arasında vereceklerini ima etmişti.

Wolff, Belçika Grand Prix hafta sonunda kararı geçe bırakmamanın sürücüler açısından daha iyi olacağını söyledi ve kimle devam edilecekse, karar vermeden önce diğer sürücünün akıbetinin ne olacağını görmek istediklerini de ekledi.

''Bence çok geç olmadan kararı vermek istersiniz çünkü bu koltuk için savaşan iki sürücü var ve [ne olacağını] bilmeliler. Bizim için, atacağımız adım önemli ve karar vermemiz durumunda George veya Valtteri'ye ne olacağını bilmeliyiz. Bu sürekli olarak düşündüğüm bir konu ve diğer sürücüye ne olacağını bilene kadar kararımızı vermeyeceğiz.''

Son 27 yarıştır sadece bir Grand Prix kazan Bottas'ın ne kadar doğru bir karar olacağı sorulan Wolff şu ifadeleri kullandı: ''Momentum hakkındaki görüşlerinizi paylaşıyorum ve takımdaki ilişkiler harika. Aynı zamanda bu bize hem takımlar şampiyonluğunu hem de Lewis'e sürücüler şampiyonluğunu kazandırıyor.''

''Öbür taraftan da, kötü şansın Valtteri'ye takıkıp kalmış olduğunu da söyleyebiliriz. Çok daha iyi bir durumda olabilirdi, belki yarış galibiyeti açısından Lewis kadar olmazdı ancak şimdikinden çok daha iyi olurdu. Bunu her Cuma, her Cumartesi yarış hızında görebiliyorsunuz ve zaten orada oluyor, bazen de daha hızlı. Ancak söylediğiniz gibi, bu bir jenerasyon değişimi ve diğer üst takımların hepsine bir tane vaat verici genç bir sürücü var. Yani, bu da kesinlikle bakmamız gereken bir konu.''

Hamilton'ın bu konuda ne kadar söz sahibi olduğu sorulan Wolff, İngiliz pilotun takımın çok önemli bir parçası olduğunu ve tartışmalara katıldığını da ekledi.

Wolff, ''Lewis takımın çok önemli bir parçası. Sürücüler normalde kontratlıdır, gelirler ve sonrasında başka bir fırsat için giderler. Lewis bizimle kaldı, sanırım birlikte dokuzuncu senemiz olacak ve tüm diğerleri gibi o da inanılmaz önemli. O da tartışmalarımızın bir parçası ve ikimiz takım için en iyisinin ne olduğunu bulmak için birlikte düşünüyoruz. O, sürücü kimliğini bırakıyor ve takımın bakış açısından da bakıyor. Tüm yaz boyunca tartışıyorduk ve aynı fikre sahibiz.'' ifadelerini kullandı.

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