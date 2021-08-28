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Formula 1 / Belçika GP Yarış raporu

Resmi: 2021 Türkiye Grand Prix'si 10 Ekim'e alındı, takvim 22 yarışa düştü!

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Formula 1 yönetimi, bugün revize edilmiş yeni takvimi yayınladı ve Türkiye Grand Prix'si 3 Ekim tarihinden 10 Ekim tarihine alındı.

Resmi: 2021 Türkiye Grand Prix'si 10 Ekim'e alındı, takvim 22 yarışa düştü!

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Sainz: "Hız anlamında en iyi cuma günü değildi"

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Sainz: "Hız anlamında en iyi cuma günü değildi"
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