Resmi: 2021 Türkiye Grand Prix'si 10 Ekim'e alındı, takvim 22 yarışa düştü!
Ekleyen: Kemal Şengül , Kıdemli Editör
Formula 1 yönetimi, bugün revize edilmiş yeni takvimi yayınladı ve Türkiye Grand Prix'si 3 Ekim tarihinden 10 Ekim tarihine alındı.
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Resmi: 2021 Türkiye Grand Prix'si 10 Ekim'e alındı, takvim 22 yarışa düştü!
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