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Formula 1 / Belçika GP Haberler

Sainz, "heyecanlı" yarışları motor sesine tercih ediyor

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Ferrari pilotu Carlos Sainz, eski motor seslerini özlese de heyecanlı yarışların her şeyden önemli olduğunu belirtti.

Sainz, "heyecanlı" yarışları motor sesine tercih ediyor

Red Bull takım patronu Christian Horner,  taraftarların çağrılarına destek vererek kulağa hoş gelen yüksek devirli motorlara geri dönmeleri gerektiğini söylemişti.

Ancak geçmişte kullanılan motorlara dönülmesi pek olası değil çünkü artık motorların çevreci olması gerekiyor ve eski motorlar çok iyi ses çıkarsa da pek çevreci değiller.

Auto Motor und Sport'a konuşan Carlos Sainz, geçmişteki motorlardaki "çığlık" sesini özlediğini gizlemiyor fakat heyecanlı yarışlara sahip olmanın her şeyden önemli olduğunu düşünüyor.

İspanyol pilot şöyle konuştu: "Ses geçmişte olduğu kadar muhteşem değil. Bir Formula 1 yarışına ilk kez 10 yaşında gittim ve neredeyse korkuyordum çünkü motorlar çok sesliydi."

"Bir şeyin, patlama olmadan nasıl bu kadar ses çıkarabildiğine hayret ediyorum. Bu his artık bugün yok. Ancak bu motorlar hiçbir şekilde sessiz değil."

"Garajdayken hâlâ kulak tıkaçlarına ihtiyaç duyuyorum. Ses anlatıldığı kadar kötü değil ama aynı zamanda daha önce olduğu gibi çığlık da atmıyor. Fakat sesi çok abartmamak lazım."

"Birden fazla takım şampiyonluk ve zafer için yarışıyorsa, sürücüler son tura kadar birbirlerini zorlayabiliyorsa, o zaman her şey unutulur. Bence en önemli şey yarışları mümkün olduğunca heyecanlı hale getirmek. Diğer her şey ikincildir."

İklim değişikliğinin giderek daha büyük bir sorun haline geldiği göz önüne alındığında, F1'in rolünün ne olabileceği sorusuna Sainz şöyle yanıt verdi: "Buna cevap vermek kolay değil fakat gösteriyi ön planda tutmalıyız."

"Aynı zamanda mevcut hibrit motorların hafife alındığına inanıyorum. Bu motorların ne kadar verimli olduğu hakkında çok az şey biliniyor veya söyleniyor."

"2013 yılında bir yarış mesafesi için 180 kilogram yakıt gerekiyordu. Bugün aynı mesafe için 100 kilogram yakıta ihtiyacımız var. Ek olarak şimdi daha fazla güce sahibiz."

"Tamam, sesi biraz kaybettik ve benim gibi nostaljik insanlar için can acıtıcı bir şey. Fakat en iyi uzlaşmayı bulmak ve her iki taraf için de en iyisini elde etmek gerekiyor."

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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