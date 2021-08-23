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Formula 1 / Belçika GP Haberler

Capito: "Russell, Mercedes'e gitmezse takımda tutmak istiyoruz"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Williams CEO'su Jost Capito, eğer George Russell Mercedes'e gitmezse, kendisini takımda tutmak istediklerini söyledi.

Capito: "Russell, Mercedes'e gitmezse takımda tutmak istiyoruz"

Mercedes gelecek sezon için Russell ve Valtteri Bottas arasında bir tercih yapacak ve bu karar uzun süredir merak ediliyor fakat henüz resmi bir açıklama yapılmadı veya karar verilmedi.

Capito, Mercedes'in Bottas'la devam etmesi halinde Russell'ın Williams'la olan üç yıllık macerasına, 2022 yılında da devam edeceğine inandığını söyledi.

Gelecek yıl Nicholas Latifi'nin takımda kalması bekleniyor ve eğer Russell da takımda kalırsa, Williams arka arkaya üçüncü yılında mevcut pilotlarıyla devam etmiş olacak.

Capito, bu konuda şöyle dedi: "Bizim için bunu düşünmeye gerek bile yok çünkü sonunda bu, Mercedes'in kararı olacak. Eğer onu almak istiyorlarsa alırlar. Eğer almazlarsa burada kalacak."

"Şu anda takımı sevdiği için eğer Mercedes çağırmazsa burada kalmak istiyor. Takımın nasıl gittiğini görüyor. Mercedes'e gitmezse onu burada tutmaktan elbette mutluluk duyacağız."

"Fakat şu anda yapabileceğimiz herhangi bir şey yok. Sadece bu sezona odaklanıyoruz, yarış yarış ele alıyoruz ve bu şekilde devam ediyoruz."

"George'un durumu ele alış şekli de çok etkileyici. Williams için yapması gerekenlere odaklanmış durumda ve bu gerçekten etkileyici." 

Eğer Russell ve Mercedes'in yolları ayrılırsa, bu koltuk için birden fazla pilotun adı geçiyor. Fakat Capito, Russell'ın geleceği netleşmeden hiçbir şeye karar vermeyecekleri konusunda netti.

Capito, Williams koltuğu için kimsenin bağlantıya geçip geçmediği sorusuna, "Başkalarıyla görüşmüyorum fakat benimle iletişime geçen pek çok sürücü var. Onlara durumu açıklıyorum."

"Şu anda konuşacak pek bir şey yok çünkü şu anda herhangi bir sürücüyle anlaşamam."

"George'u tutma şansımız olduğu sürece herhangi bir karar alamayız. Durum aslında bu kadar basit. George konusu çözülmeli ve sonrasında buna tepki verebiliriz." cevabını verdi.

George Russell, Williams FW43B, Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M

George Russell, Williams FW43B, Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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