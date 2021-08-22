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Formula 1 / Belçika GP Haberler

Wolff, Russell/Bottas kararının gecikeceğini ima etti

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Mercedes takım patronu Toto Wolff, önümüzdeki sene için George Russell mı yoksa Valtteri Bottas’ı mı seçeceklerini eylül ayında açıklayacaklarını ima etti.

Wolff, Russell/Bottas kararının gecikeceğini ima etti

Mercedes, normalde 2022’de Lewis Hamilton’ın takım arkadaşının kim olacağını yaz arasında açıklamayı planlıyordu ancak takım patronu, duyurunun yapılmasının biraz daha uzun zaman alabileceğini söyledi.

Wolff, Bottas’ın takımda “istikrarlılık” sağladığını dile getirmişti ancak öte yandan Russell’ın takıma büyük bir “yetenek” getireceğini de vurgulamıştı.

Fakat takımın kararındaki gecikmeye rağmen Wolff, iki sürücüye de takım bulabilmeleri için önceden bilgi vermek istiyor. Alman takım patronu, geçtiğimiz günlerde ne karar verirlerse versin iki pilotun da 2022 için “harika seçenekleri” olacağını söylemişti.

BILD’e verdiği demeçte Wolff, “Geleceğimiz için Valtteri’nin istikrarlılığı ve George’un yeteneği arasında karar vermeliyiz.”

“Bu konuyu Eylül’de açıklığa kavuşturmak istiyorum ki ikisi de önümüzdeki sezon için kendilerini ayarlasınlar.” ifadelerini kullandı.

Bu sezonun geri kalanı hakkında ise Wolff, hala Mercedes’in griddeki en hızlı araç olduğuna inanmıyor.

“Kağıt üzerinde Red Bull biraz daha hızlı ancak sonuna kadar savaşacağız ve savaşmalıyız da çünkü şampiyonluk mücadelesi son ana kadar devam edecek.”

Diğer yandan Mercedes geçtiğimiz hafta, Nyck de Vries ile Formula E dünya şampiyonasını kazandı. Ancak buna rağmen, önümüzdeki sezonun sonunda tamamen elektrikli seriden ayrılacaklarını duyurdu.

Wolff bu konu hakkında ise şu ifadelerini kullandı: “Elbette, üç önemli üreticinin aynı anda seriden ayrılacak olması büyük bir şanssızlık.”

“Ancak belki de FE bir sonraki adımı atmak için yenilemeye gidebilir. Başka takımlar, büyük ihtimalle müşteri takımları gelişecek çünkü artık spot ışığında olacaklar.”

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