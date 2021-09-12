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Sainz: "Hafta sonu boyunca yeterli hızımız ve güvenimiz yoktu"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Ferrari pilotu Carlos Sainz, cumartesi günü yaşadığı kazadan sonra güvenini kaybettiğini ve aynı zamanda aracın da yeterince hızlı olmadığını söyledi.

Sainz: "Hafta sonu boyunca yeterli hızımız ve güvenimiz yoktu"

Ferrari pilotu Carlos Sainz, cumartesi günkü ikinci antrenmanda kaza yapmıştı ve ardından güven eksikliği yaşadığını söylemişti.

Yine de pazar günkü yarışı altıncı sırada bitiren Sainz, takımına 8 puan getirmeyi başardı. Fakat McLaren'ın duble yaptığı hafta sonunda şanslarını en iyi şekilde kullanamadılar.

İspanyol pilot şöyle konuştu: "Yarışın ilk bölümü benim için çok zor geçti. Biraz daha zorlamak istedim ama arka tarafta yol tutuş yoktu ve dünkü antrenmanlardaki kazanın ardından yeterince güvene sahip değildim."

"İlk bölümü daha sakin şekilde geçmeye karar verdim. ikincisinde ise son bölümde arka tarafta güçlü bir lastik aşınması vardı, buna rağmen zorladım. Fakat geçiş yapacak veya podyuma çıkacak hızımız yoktu. Maalesef tüm hafta sonu belirsizlikler vardı. Önümüze çıkan fırsatları hiçbir şekilde kullanamadık."

"Bugün sinirliyim çünkü Hamilton-Verstappen kazasıyla podyuma çıkma şansımız vardı fakat bu hedefe ulaşmak için yeterli hızım, güvenim ve düzlük hızım yoktu. Hafta sonu boyunca McLaren, Mercedes ve Red Bull'dan yarım saniye uzaktık. Bu üzüntü verici."

Sainz buna rağmen hafta sonunu minimum hasarla tamamladıklarını da ekliyor.

"Sonunda hafta sonumuzu hemen hemen minimum hasarla tamamladığımızı düşünüyorum fakat çok zordu. Dünden beri yarışta hiç rahat değildim, arka taraf çok kayıyordu ve arka lastikler çok aşınıyordu. Ayrıca ne zaman mücadeleye girsek, en yüksek hızımız kendimizi savunmak açısından yeterli değildi."

"Podyuma yakındık, onu görebiliyorduk, 0.2 ila 0.3 saniye uzaktaydık. Fakat hiçbir zaman oraya gidemedik, en yüksek hıza ve araçla zorlayacak güvene sahip olduğumu hissetmedim. Biraz kızgınım ama durum böyle, bu hafta sonu istediğim gibi gitmedi."

"Monza'ya gelmeden önce dördüncü ve altıncı bitireceğimizi söyleseniz, muhtemelen hemen kabul ederdik, fakat yarışa girdiğinizde ve burada yaşadığımız zorluklara rağmen podyuma nispeten yakın olduğunuzda, bunun elde edememek ya da en azından bunun için savaşabilecek durumda olmamak sizi kızdırıyor. Bugün güvene sahip değildim, cumartesi günkü kazadan sonra biraz güven kaybettim ve geri kazanamadım. Analiz edip neler yapabileceğimize bakmamız gerekiyor."

Aracın arka tarafıyla ilgili sorunlar sorulduğunda Sainz, "Evet, aracın arka tarafını ilk kez kaybetmiyorum ve biraz güven kaybı yaşadım. Geliştirmem gereken bir zayıflık olduğu açık. Neler yapabileceğimi görmem, ayarlarla biraz durumu telafi etmem ve buna adapte olmam gerektiği açık. Belki de burada olduğu gibi biraz yere basma gücünü düşürdüğümüzde, araç beklediğimden daha zor oluyor ve bundan dersler çıkarıp, bunu nasıl geliştirebileceğimi görmem gerekiyor." cevabını verdi.

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

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