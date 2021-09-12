Hamilton, Verstappen'in kazadan sonra iyi olup olmadığını kontrol etmemesine şaşırmış

Dünya şampiyonu, Monza yarışının 26. turunda, ilk şikanda pozisyon savaşı verirken, Verstappen ile kaza yaptı.

Verstappen, Hamilton’u dışarıdan gelerek geçmeye çalışırken, kerb üzerinden havaya kalkıp, Mercedes aracının üzerine indi.

Verstappen’in sağ arka lastiği Hamilton’ın kafasına dokundu ve Hamilton, bir uzman tarafından kontrol edilmesi gereken, boyun ağrıları olduğunu söyledi.

Kaza anı ve daha sonrasındaki etkileri değerlendiren Hamilton, Verstappen'in, durumunu kontrol etmesine şaşırdığını dile getirdi.

Hamilton, “Max’in, kerb üzerinde kontrolü kaybedeceğini ve bana çarpacağını kesinlikle düşünmemiştim.”

“Görüntülerden de anlaşıldığı üzere, her şey çok hızlı gelişti. Araçtayken, tüm düşünebildiğim, devam etmek ve ne kadar sıra kaybettiğimdi.”

“Hala yarış modundaydım ve sadece ‘Tekrar nasıl devam edebilirim?’ diye düşünüyordum. Biraz acı içerisindeydim ama kendime yine de ‘Hadi, gidelim’ dedim. Maalesef, araç hareket etmedi.”

“Max’in araçtan çıkıp, yanımdan geçtiğini gördüm. Bunu biraz şaşırtıcı buldum. Çünkü, kaza yaptıktan sonra araçtan çıktığımız an, çarptığımız veya çarpıştığımız kişinin iyi olduğunu bilmek isteriz.”

“İyi olansa, araçtan çıkabildim. Geri dönüş yolu uzundu ama iyiyim.”

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, and Lewis Hamilton, Mercedes W12, crash out Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Hamilton, kazadan hemen sonra boynunun çok kötü hissettirmediğini ama zamanla kötüye gittiğini söyledi.

“Dürüst olmak gerekirse biraz acı içindeyim.”

“Sanırım o an, adrenalin patlaması yaşadım ve etkisi geçtikçe kötüye gidecek gibi hissediyorum.”

“Düzeltmek için Ange [Cullen] ile çalışacağım. Açıkçası bugün, çok, çok şanslı hissediyorum. Beni ve boynumu kurtaran Halo’ya minnettarım. Bence büyük bir kazaydı ama, o an tek düşünebildiğim, devam edebilmekti.” dedi.

Verstappen ise neden kazanın ardından Hamilton’ın durumunu kontrol etmek için yanına gitmediğine de açıklık getirdi.

“Lewis iyiydi, ben araçtan çıktığımda o, piste geri dönmeye çalışıyordu. İyi durumda olmadığınızda bunu yapmazsınız."

Çeviri: Aybike Simay Erden