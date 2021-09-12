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Formula 1 / İtalya GP Haberler

Norris: "McLaren 'inanılmaz' Monza galibiyetini hak etti"

Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

McLaren pilotu Lando Norris, İtalya GP'yi takım arkadaşı Daniel Ricciardo'nun arkasında 2. sırada tamamlamasının ardından, takımının 2012'den sonra ilk galibiyetini almayı hak ettiğini söyledi.

Norris: "McLaren 'inanılmaz' Monza galibiyetini hak etti"

Ricciardo, 2. sıradan başladığı yarışa iyi bir başlangıç yapmasının ardından ilk virajda liderliği ele geçirdi ve pit stoplara kadar rahat bir şekilde yerini korudu.

Ricciardo pite ilk gelen isimdi ve pitlerin ardından yerini korumayı başardı. Ancak onun pitinden birkaç tur sonra Lewis Hamilton ve Max Verstappen arasında yaşanan kaza, ilk bölümde geride kalan Norris'in de ikinci sıraya yükselmesini sağladı.

Norris, yarışın kalan bölümünde arkasındaki Sergio Perez ve Valtteri Bottas'ın baskısına iyi bir şekilde cevap vererek yerini korudu ve böylece Daniel Ricciardo yarışı kazanmış oldu.

McLaren bu sayede 2012 Brezilya GP'den sonra ilk F1 zaferini kazanırken diğer taraftan 2010 Kanada GP'den beri de ilk 1-2 sonucunu aldı.

Uzun yıllardır McLaren bünyesinde yer alan Norris, kendisi kazanmasa bile takımının aldığı galibiyetten mutluluk duyduğunu ifade etti.

Norris, "Nereden başlayacağımı bilemiyorum. Bu bence inanılmaz!"

"Dürüst olmak gerekirse benim için anlamı ne bilmiyorum. Benim için önemli olan, takım olarak aldığımız sonuç."

"Ne diyeceğimi bilemiyorum ancak yine burada olduğum, yarışı bu şekilde tamamladığımız, yaptığımız geçişler, stratejimiz ve savunmamız için kendi adıma mutluyum. Ancak evet, Daniel ve tüm takım için mutluyum çünkü hepimiz için oldukça muhteşem bir başarı oldu."

"Ben biraz daha uzun zamandır McLaren'leyim, bu yüzden bir süredir bu küçük yolculuğun bir parçasıyım. Birkaç sene önce aldığımız bir podyum, bu sene birkaç podyuma çıktı ve şimdi 1-2 yaptık. Düşününce gerçekten delice." dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Lando Norris, McLaren MCL35M

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Lando Norris, McLaren MCL35M

Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

McLaren, son 12 ay içerisinde yarış kazanmayı başaran tek orta sıra takımı değil. Geçen sene yine Monza'da AlphaTauri'den Pierre Gasly sürpriz bir zafer alırken, bu sene Macaristan'da Alpine'den Esteban Ocon kazandı.

Tüm bu zaferlerde şansın da yardımı vardı ancak Norris, McLaren'ın bu galibiyette ve 44 puanlık sonuçta cuma günkü sıralamalardan beri çok değerli bir iş başardığını düşünüyor.

Norris, "Çoğu zaman diğer insanlar kazandığında öyle ya da böyle şans faktörü oluyor ancak burada tüm hafta sonu boyunca çok iyi iş çıkardık."

"Doğru zamanda doğru yerdeydik ve stratejilerde iyi iş çıkardık. Benim Lewis'i geçmem, Daniel'in iki aracı birden geçmesiyle dün kendimizi daha iyi yerde konumlandırdık."

"Hızlı bir araca sahiptik ve elimizdekinden maksimumu aldık. Bu yüzden bu hafta sonu başardıklarımızda şans olduğunu düşünmüyorum."

"Bu sezon en kötü yarışlarımızdan birisi olan Zandvoort'un ardından iyi bir yükseliş gerçekleştirdik ve bu hafta sonu mükemmel bir iş başardık."

"Bunda şans yoktu, bu da bu sonucu kesinlikle daha tatlı kılıyor çünkü hak edilmiş bir sonuç oldu." dedi.

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