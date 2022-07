Sainz: "Güvenlik aracı, yarışa dahil olmam için bana bir fırsat verdi"

Britanya'da son zamanların en olaylı yarışlarından birini izledik ve bu mükemmel yarışı Ferrari pilotu Sainz kazandı.

Pole'den başlayan İspanyol pilot, ilk startta liderliği kaybetse de kırmızı bayrakların sonrasındaki ikinci startta sert savunmasıyla Max Verstappen'in geçmesine izin vermedi ve ilk sırasını korudu.

İlk stintte Verstappen'in baskısı altında kalan Sainz, Chappel Virajı'nda aracın arkasını kaybettiği bir an yaşadı ve Verstappen'e liderliği kaybetti. Sonrasında Verstappen'in aracında bir sorun yaşanmasıyla birlikte liderliği yeniden eline geçiren Sainz, yarışın ilerleyen bölümlerinde takım emirleri nedeniyle kendisinden daha hızlı bir tempoda turlayan takım arkadaşı Charles Leclerc'e pozisyonunu vermek zorunda kaldı.

Ancak yarışın son 15 turuna girilirken güvenlik aracı çıktı ve Sainz, güvenlik aracı arkasında pite gelerek yumuşak lastiklere geçti. Leclerc ise dışarı kaldı. Yeni lastik avantajını kullanan Sainz, güvenlik aracının içeri girmesiyle Leclerc'i geçti ve galibiyete ulaştı.

Bu, Sainz'ın 150 yarışlık F1 kariyerindeki ilk zaferi oldu.

İspanyol pilot, ilk galibiyetine uzandığı yarışın hemen sonrasında şunları söyledi: "Ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Bu harika. 150 yarışın ardından Ferrari ile Silverstone'da kazanmak... Daha fazlasını isteyemezdim. Özel bir gün, asla unutmayacağım bir gün. Genel olarak oldukça özel bir hafta sonu oldu."

"Herkese destekleri için teşekkür ederim. Lewis bugün günündeydi ama pozisyona tutunmayı başardık. Oldukça mutluyum."

"Kolay değildi. Orta hamurla gittiğim ilk stintte dengede sorun yaşadım. Max, yüksek hızlı virajlarda bizi zorlamaya itiyordu. Sol ön lastiği biraz harcadım ama buna rağmen hâlâ kazanabileceğimi düşünüyordum."

"Yarışın içerisinde kalmam gerekiyordu ve sonrasında güvenlik aracı, yarışa dahil olmam için bana bir fırsat verdi. Bunu başardık."

"Güvenlik aracının ardından yarış yeniden başladığında ne kadar stresli olduğumu tahmin edebiliyorsunuzdur. Bunun benim şansım olduğunu biliyordum ve galibiyeti aldık."

"Tüm taraftarlara teşekkür ederim. Silverstone, benim için hep özel bir yer oldu. Kariyerimin ilk galibiyeti 2010 yılında Formula BMW Silverstone yarışında gelmişti. İlk pole pozisyonum da 2010 yılında burada geldi."

"Bundan 12 yıl sonra, bunların aynısını yine burada başardım ama bu sefer F1'de Ferrari'yle yaptım. Yani burası benim için özel bir yer. Beni destekledikleri ve bunun bir parçası oldukları için taraftarlara teşekkür ediyorum."

Carlos Sainz, Ferrari, 1st position, on the podium with a Spanish flag

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images