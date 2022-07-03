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Britanya'da günün pilotu Perez oldu
2022 Britanya Grand Prix'sinde günün pilotu, en geriye düşmesine rağmen ikinci olan Sergio Perez oldu.
Ekleyen: Bernardo Maldonado
Çeviren: Abdullah Çelik
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Sergio Perez, kırmızı bayrak sonrası çok iyi bir start alarak üçüncü sıraya çıkmış ancak Charles Leclerc ile yaşadığı temasta ön kanadı kırılmıştı.
Sonrasında pite dönen Perez, en geriye düştü ve güçlü bir sürüşle tekrar yukarı çıkmayı başardı. Güvenlik aracı sayesinde daha da yukarı çıkma fırsatı yakalayan Perez, son bölümde hem Leclerc hem de Lewis Hamilton'ı geçerek ikinci oldu.
Bu performansıyla da taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.
Günün pilotu oylaması sonuçları:
Sergio Pérez - %20.7
Lewis Hamilton - %20
Carlos Sainz - %11.1
Charles Leclerc - %9
Mick Schumacher - %7.1
Bu yıl günün pilotu seçilenler:
|Grand Prix
|Günün pilotu
|Bahreyn
|Charles Leclerc
|Suudi Arabistan
|Charles Leclerc
|Avustralya
|Charles Leclerc
|Emilia Romagna
|Max Verstappen
|Miami
|Max Verstappen
|İspanya
|Lewis Hamilton
|Monako
|Sergio Pérez
|Azerbaycan
|Lewis Hamilton
|Kanada
|Charles Leclerc
|Britanya
|Sergio Pérez
2016'dan beri günün pilotu seçilenler:
|Pilot
|Günün pilotu sayısı
|Max Verstappen
|34
|Sebastian Vettel
|20
|Lewis Hamilton
|12
|Charles Leclerc
|11
|Sergio Pérez
|10
|Daniel Ricciardo
|9
|Valtteri Bottas
|6
|Lando Norris
|5
|Fernando Alonso
|4
|Kimi Räikkönen
|5
|Pierre Gasly
|3
|Alexander Albon
|3
|Romain Grosjean
|3
|Nico Hülkenberg
|2
|Daniil Kvyat
|
1
|Kevin Magnussen
|1
|Nico Rosberg
|1
|Lance Stroll
|1
|George Russell
|1
|Carlos Sainz
|1
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