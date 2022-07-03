Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Önceki / Sainz: "Güvenlik aracı, yarışa dahil olmam için bana bir fırsat verdi" Sonraki / Perez: "Harika bir geri dönüş oldu"
Formula 1 / Britanya GP Haberler

Britanya'da günün pilotu Perez oldu

2022 Britanya Grand Prix'sinde günün pilotu, en geriye düşmesine rağmen ikinci olan Sergio Perez oldu.

Bernardo Maldonado
Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
Britanya'da günün pilotu Perez oldu
Haberi dinle

Sergio Perez, kırmızı bayrak sonrası çok iyi bir start alarak üçüncü sıraya çıkmış ancak Charles Leclerc ile yaşadığı temasta ön kanadı kırılmıştı.

Sonrasında pite dönen Perez, en geriye düştü ve güçlü bir sürüşle tekrar yukarı çıkmayı başardı. Güvenlik aracı sayesinde daha da yukarı çıkma fırsatı yakalayan Perez, son bölümde hem Leclerc hem de Lewis Hamilton'ı geçerek ikinci oldu.

Bu performansıyla da taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.

Günün pilotu oylaması sonuçları:

Sergio Pérez - %20.7
Lewis Hamilton - %20
Carlos Sainz - %11.1
Charles Leclerc - %9
Mick Schumacher - %7.1

Bu yıl günün pilotu seçilenler:

Grand Prix Günün pilotu
Bahrain Bahreyn  Monaco Charles Leclerc
Saudi Arabia Suudi Arabistan  Monaco Charles Leclerc
Australia Avustralya  Monaco Charles Leclerc
Italy Emilia Romagna   Max Verstappen
United States Miami   Max Verstappen
Spain İspanya   Lewis Hamilton
Monaco Monako   Sergio Pérez
Azerbaijan Azerbaycan   Lewis Hamilton
Canada Kanada  Monaco Charles Leclerc
United Kingdom Britanya  Sergio Pérez

2016'dan beri günün pilotu seçilenler:

Pilot Günün pilotu sayısı
 Max Verstappen 34
 Sebastian Vettel 20
 Lewis Hamilton 12
 Charles Leclerc 11
 Sergio Pérez 10
 Daniel Ricciardo 9
 Valtteri Bottas  6
 Lando Norris 5
 Fernando Alonso 4
 Kimi Räikkönen 5
 Pierre Gasly 3
Thailand Alexander Albon 3
 Romain Grosjean 3
 Nico Hülkenberg 2
 Daniil Kvyat

1
 Kevin Magnussen 1
 Nico Rosberg 1
 Lance Stroll 1
 George Russell 1
Spain Carlos Sainz 1
paylaşım
yorumlar
Sainz: "Güvenlik aracı, yarışa dahil olmam için bana bir fırsat verdi"
Önceki haber

Sainz: "Güvenlik aracı, yarışa dahil olmam için bana bir fırsat verdi"

Sonraki haber

Perez: "Harika bir geri dönüş oldu"

Perez: "Harika bir geri dönüş oldu"
Bernardo Maldonado Daha fazlası
Bernardo Maldonado
Kanada GP'de günün pilotu Leclerc oldu Kanada GP
Formula 1

Kanada GP'de günün pilotu Leclerc oldu

Azerbaycan Grand Prix'sinde günün pilotu Hamilton oldu Azerbaycan GP
Formula 1

Azerbaycan Grand Prix'sinde günün pilotu Hamilton oldu

Emilia Romagna GP'de günün pilotu Verstappen oldu Emilia Romagna GP
Formula 1

Emilia Romagna GP'de günün pilotu Verstappen oldu

Son Haberler

Haas, FIA'nın önemli kararlar almadan önce takımlara danışmasını istiyor
Formula 1 Formula 1

Haas, FIA'nın önemli kararlar almadan önce takımlara danışmasını istiyor

Vasseur: "Pourchaire'in piste çıkacağı bir yarış bulmakta zorlanıyoruz"
Formula 1 Formula 1

Vasseur: "Pourchaire'in piste çıkacağı bir yarış bulmakta zorlanıyoruz"

Vettel: "Protestocuların kaygılarını ve korkularını tamamen paylaşıyorum ama yaptıkları tehlikeli"
Formula 1 Formula 1

Vettel: "Protestocuların kaygılarını ve korkularını tamamen paylaşıyorum ama yaptıkları tehlikeli"

Silverstone'da en hızlı pit stopu Alpine yaptı
Formula 1 Formula 1

Silverstone'da en hızlı pit stopu Alpine yaptı

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.