Britanya'da günün pilotu Perez oldu

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Sergio Perez, kırmızı bayrak sonrası çok iyi bir start alarak üçüncü sıraya çıkmış ancak Charles Leclerc ile yaşadığı temasta ön kanadı kırılmıştı.

Sonrasında pite dönen Perez, en geriye düştü ve güçlü bir sürüşle tekrar yukarı çıkmayı başardı. Güvenlik aracı sayesinde daha da yukarı çıkma fırsatı yakalayan Perez, son bölümde hem Leclerc hem de Lewis Hamilton'ı geçerek ikinci oldu.

Bu performansıyla da taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.

Günün pilotu oylaması sonuçları:

Sergio Pérez - %20.7

Lewis Hamilton - %20

Carlos Sainz - %11.1

Charles Leclerc - %9

Mick Schumacher - %7.1

Bu yıl günün pilotu seçilenler:

Grand Prix Günün pilotu Bahreyn Charles Leclerc Suudi Arabistan Charles Leclerc Avustralya Charles Leclerc Emilia Romagna Max Verstappen Miami Max Verstappen İspanya Lewis Hamilton Monako Sergio Pérez Azerbaycan Lewis Hamilton Kanada Charles Leclerc Britanya Sergio Pérez

2016'dan beri günün pilotu seçilenler:

Pilot Günün pilotu sayısı Max Verstappen 34 Sebastian Vettel 20 Lewis Hamilton 12 Charles Leclerc 11 Sergio Pérez 10 Daniel Ricciardo 9 Valtteri Bottas 6 Lando Norris 5 Fernando Alonso 4 Kimi Räikkönen 5 Pierre Gasly 3 Alexander Albon 3 Romain Grosjean 3 Nico Hülkenberg 2 Daniil Kvyat 1 Kevin Magnussen 1 Nico Rosberg 1 Lance Stroll 1 George Russell 1 Carlos Sainz 1