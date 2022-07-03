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Formula 1 / Britanya GP Haberler

Russell: "F1'in bariyer düzenini yeniden değerlendirmesi gerek"

Zhou Guanyu'nun Britanya GP kazasının ardından konuşan George Russell, araçların boşluklara sıkışmaması için bariyerlerin güvenliğinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Ekleyen:
, NobleF1
Yardımcı Editör:
Matt Kew
Çeviren:
Aybike Simay Erden
Russell: "F1'in bariyer düzenini yeniden değerlendirmesi gerek"
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Zhou Guanyu, Silverstone yarışının ilk turunda Russell ve Gasly ile çarpışmasının ardından bariyerlerin üzerine uçtu.

Zhou'nun Alfa Romeo'su, takla atarak çakılların üzerinde sürüklendi ve bariyerlerin üzerinden geçerek, çit ve bariyerler arasındaki boşluğa sıkıştı.

Neyse ki Zhou, yara almadan kurtuldu ve güvenlik ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı. Fakat Russell, bu durumun iyi olmadığına inanıyor.

Kazaya şahit olan ve Zhou'nun durumunu kontrol etmek için araçtan iner inmez yanına koşan Russell, güvenliği artırmak için bazı değerlendirmeler yapılması gerektiğini söyledi.

Russell, "Orada sıkışmış durumdaydı."

"Yapabileceği hiçbir şey yoktu."

"Aracın, lastik bariyerler ve çit arasındaki boşluğa sıkışmasını önlemek için bir değerlendirme yapmamız gerekiyor. Orada sıkışmıştı ve gidecek hiçbir yeri yoktu." dedi.

Russell, kazanın, startta yavaş olan sert lastiklerle kendisine yer açmaya çalışmasından kaynaklandığını açıkladı.

Mercedes pilotu, "Son derece korkutucu bir kazaydı, sadece onun için değil, eminim tüm kalabalık için de öyle olmuştur. Bunu görmek güzel değildi."

"Sert lastiklerde başlayarak kumar oynadık çünkü dün yeterince iyi bir iş yapamadım ve iyi bir pozisyonda başlayamadık."

"Çok zorlu olacağını biliyorduk ama startta herkes beni sıkıştırdı ve sonrasında Zhou'nun yanındaydım. Birçok farklı duygu içerisindeyim." dedi.

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 crashes at start of race

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 crashes at start of race

Photo by: Motorsport Images

Zhou'nun kazadan yara almadan kurtulmasına sevinen Russell, kazadan hemen sonra aracı alındığı için yeniden yarışa başlayamamaktan biraz rahatsızlık duyduğunu ifade etti.

Russell, "Geri döndüğümde aracı başlatamadım ama bunu, takımımla doğrulamak istedim."

"Geldiğimde araç çoktan kamyona alınmıştı ve başlatamadıklarını söylediler. Bu sinir bozucuydu çünkü tek sorun, lastiğin patlamasıydı."

"Araç genel olarak iyiydi. Biraz hasar vardı ama bizi durduracak bir şey değildi." dedi.

Daha sonra Russell, dışarıdan yardım aldığı için yarışa tekrar katılamayacağının söylenmesi üzerine FIA teknik delegesi Jo Bauer ile tartışırken görüldü.

Russell, "Anlaşılan o ki, yardım aldığınız an yeniden başlayamıyorsunuz."

"Bu, hayal kırıklığı oldu çünkü araçta sadece lastik patlamıştı. Bugün tekrar altıncı olabilecek tempoya sahip olduğumuza şüphe yoktu." dedi.

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