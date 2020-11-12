Sainz: "Gerideyiz ama fark çok fazla değil"

McLaren, uzun süre şampiyonayı ilk üçte götürmesine rağmen Renault'nun gerisine düştü ve şu anda dördüncü sırada yer alıyor.

Racing Point ve McLaren şu anda aynı puana sahip. Üçüncü sıradaki Renault ise sadece bir puan önde.

Türkiye GP öncesi konuşan Carlos Sainz, şu anda McLaren'ın daha geride kalan taraf olduğunu ama aradaki farkın çok büyük olmadığını belirtti.

İspanyol pilot, "Gridin ortasındaki güç dengesini değerlendirmemiz çok zor. Önceki iki yarışta Nurburgring veya Sochi'den daha rekabetçi olduğumuzu söylemek mümkün. Aracın özelliklerini anladıktan sonra mevcut sorunları çözdük ve şimdi kendimize daha çok güveniyoruz."

"Evet, saf hız açısından bazı pistlerde, Renault veya Racing Point'ten birkaç ondalık daha yavaşız ancak yarışlardaki fark daha az ve hatta Portimao'da biraz daha hızlıydık."

"Sıralama turları ve yarışlarda genel olarak rakiplerimizden daha yavaş olsak bile, aradaki fark bizi üçüncülük mücadelesinin dışında bırakacak kadar büyük değil. Durumdan maksimum düzeyde yararlanma konusunda harika bir iş çıkarıyoruz."

"Türkiye pistini çocukken Formula 1'i seyrettiğim günlerden hatırlıyorum ve gerçekten sürüş yapmayı hayal ettim. Bir noktada İstanbul Park takvimden çıkarıldı ama bu yıl şartlar nedeniyle geri döndük, yani hayalim gerçek olacak!"

"Pistte yürürken bana öyle geldi ki yeni asfalt oldukça kaygan ama pist düzeninin kendisi, onu TV'de gördüğümden beri hiç değişmedi. Umarım burada yarışmak çok eğlenceli olur!" dedi.