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Formula 1 / Türkiye GP / Son dakika

Verstappen, "Boyunluk takmaktansa boynumun düşmesini tercih ederim"

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Verstappen, "Boyunluk takmaktansa boynumun düşmesini tercih ederim"
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Red Bull pilotu Max Verstappen, Türkiye GP'nin gerçekleştirileceği İstanbul Park pistinde 8. virajın G kuvveti açısından zorlayıcı olacağını ancak buna rağmen destek için boyunluk takmayacağını söyledi.

Daha önce 7 kez Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapan İstanbul Park, 9 yıl aranın ardından bu hafta sonu yeniden takvimde yer alacak.

Sola doğru dönülen art arda 3 virajdan oluşan ve herkes tarafından 8. viraj olarak bilinen bölüm, pist üstünde pilotları en çok zorlayan yerlerden birisi. 

Özellikle daha önce bu pistte yarışmayan pilotlar 8. virajı merak ediyorlar. Bu isimlerden birisi de Verstappen.

Verstappen, "Çok ilginç görünüyor. Burayı F1 oyunlarında çok fazla oynadığımı hatırlıyorum çünkü buranın her zaman çok güzel bir pist olduğunu düşünüyordum. Bu yüzden burada sürüş yapmak için, özellikle de 8. virajdan geçmek için sabırsızlanıyorum. Orayı muhtemelen tam gaz döneceğiz ancak uzun süredir vücudumuz G kuvvetlerine alışkın. Güzel olacak." 

"Boyunluk kullanmayacağım. F3'teki ilk testimden bu yana onu kullanmadığımı hatırlıyorum. O testteki ilk günün ardından boynumu dik tutamıyordum. O zaman boyunluk kullanmak zorunda kaldım. Onu kullandığım için babam bana gülüyordu. O günden sonra bir defa boyunluk takmayı reddettim. Boyunlukla yarışmaktansa kafamın düşmesini tercih ederim. Bu hafta sonu da böyle olacak." dedi.

 

Verstappen, bu sene Mercedes pilotlarına en yakın isim oldu ve bir dönem şampiyonada ikinci sırada yer aldı ancak Red Bull pilotu bu sene 4 yarışa erken veda etti. Buna karşı Verstappen, tamamladığı tüm yarışlarda podyumda yer aldı.

Verstappen, "Yarış dışı kalmalar gerçekten harika değil. Ancak genel olarak hep podyumdaydık, bu açıdan yapabileceğim daha fazla bir şey yoktu. Mercedes bu sezon çok baskın. Bu durumda her zaman bizim için en gerçekçi pozisyon üçüncülük. Temelde bunu başardık. Bazı yarışlarda bundan daha iyi olmayı bile başardık, bu açıdan şikayet edemem." dedi.

Podyuma çıkıyor olmasının kendisi için yeterli olup olmadığı sorulduğunda Verstappen, "Sürekli olarak mümkün olmayan sonuçları almaya çalışıp, hayal kırıklığı yaşayarak ortalıklarda dolanamam. Kendimi zorlamaya devam etmeli, mümkün olan en iyi sonucu almaya çalışmalı, aracımdan maksimumu almalıyım."

"Her hafta sonu aynısı oluyor. Şu anda şampiyonluk mücadelesi veremeyeceğimi biliyorum. Genel olarak biraz daha yakın oluyor ancak yarış dışı kaldıkça, hızlıca mücadelenin de dışında kaldık. Bu yüzden evet, keyif alıyorum. Imola'da çok keyif alıyordum. Öndekilere daha yakındım ve onlarla 0.1 sn içerisinde dönebiliyordum. Bu yüzden tur zamanı açısından bir anda gerçekten onlarla aynı aralıkta kalma konusunda motive oldum ve onlardan bir tanesini geçtim."

"Normalde her tur 0.3 - 0.4 sn fark atarlar ve kendi başıma kalırım. Bunun olmasını istemezsiniz.  Yani podyumda olmak güzel."

"Ancak günün sonunda bu, akşam yemeğine üçüncü kişi olarak gitmeye benziyor. Pek sevimli bir durum değil. Üçüncü kişi olmaktansa, romantik akşam yemeğindeki kişi olmayı tercih ederim." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Türkiye GP Biletler
Editör Abdullah Çelik

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