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Formula 1 / Son dakika

Hamilton, Mercedes anlaşmasındaki gecikmeyi açıkladı

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Hamilton, Mercedes anlaşmasındaki gecikmeyi açıkladı
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Luke Smith, Grand prix editor
Çeviren: Abdullah Çelik

Lewis Hamilton, yarışlar dışında düşünmesi gereken birçok şey olduğu için Mercedes'le imzalaması gereken yeni anlaşmanın geciktiğini söyledi.

Dünya şampiyonu pilot, son yarıştan sonra gelecek sene Mercedes'te olmasının garanti olmadığını söyleyerek dikkatleri üzerine çekmişti.

Ancak hem Hamilton hem de Mercedes, gelecek sene devam etmek istiyorlar. Ciddi görüşmelerin şampiyonluk netleştikten sonra olması bekleniyor.

Türkiye GP öncesinde gazetecilere konuşan Hamilton, yeni anlaşmasında F1 aracını sürme dışında birçok şeyi konuşacaklarını, bu yüzden kendilerine uzun zaman gerektiğini söyledi.

Hamilton, "Yapısal ve zaman idaresi açısından en iyi anlaşmaya sahip olduğuma inanıyorum. Etrafımda yer alan takım ile anlaşmam harika durumda."

"Ancak her zaman nasıl ilerleyebileceğimize bakıyorum. Nasıl daha verimli olabilirim ve partnerlerimiz için daha fazla ne yapabilirim? Kendimi takım içerisinde nasıl daha iyi bir yerde konumlandırabilirim?"

"Doğrudan gidip anlaşmayı imzalamak ve sonrasında neler olacağını düşünmemek doğal olarak daha kolay olur. Mercedes ile devam etmek istediğim konusunda çok bilinçliyim, onlara bu değişiklikte yardımcı olmak istiyorum."

"Araçları gittikçe daha çevreci oluyor, daha fazla elektrikli oluyor ve onlara bu konuda yardımcı olmak istiyorum. Onlara farklılık konusunda ilerlemek için yardımcı olmak istiyorum çünkü bu organizasyon, her organizasyon içerisinde bu söz konusu."

"Asla yeterli olmaz. Bu yüzden konuşmamız gereken, incelememiz gereken çok şey var." dedi.

 

Hamilton'ın Imola'dan sonra söylediği sözler F1'den ayrılacağı şeklinde yorumlansa da, şampiyon pilot F1'de kalmaya odaklandığını işaret etti.

Hamilton, "Şampiyonluğu başardıktan sonra olmasa bile, sene sonunda bu konuyu görüşeceğiz. Henüz kesinleşen bir şey yok. Sadece konuşuyoruz. Şu anda henüz burada işimin bittiğini düşünmüyorum."

"Her zaman gelişebileceğiniz alanlar vardır. Yarışları seviyorum. Mücadeleyi seviyorum. Ve yakın zamanda bu durumun değişeceğini düşünmüyorum." dedi.

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Seri Formula 1
Pilotlar Lewis Hamilton
Editör Jonathan Noble

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