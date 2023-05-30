Sainz, geleceğiyle ilgili durumun 2024 sezonu öncesinde netleşmesini istiyor

Carlos Sainz'ın Ferrari ile olan kontratı 2024 sezonunun ardından sona erecek fakat daha şimdiden İspanyol pilotun adı, başka takımlarla anılmaya başladı.

Sainz'ın Alpine ve Audi gibi takımların radarında olduğu iddia edilirken, yeri için de bazı isimlerin adı geçiyor.

Sainz genellikle çok yıllık anlaşmalar yapmayı istiyor ve geleceği netleştiği zaman daha iyi performans sergilediğine inanıyor.

Bundan ötürü de gelecek sezon başlamadan önce kariyerine nerede devam edeceğini bilmesinin, kendisi için önemli olduğuna vurgu yaptı.

Monako hafta sonunda konuşan Sainz, "Açıkçası kontrat görüşmesi konusundaki stratejimin ne olduğunu açıklamak istemiyorum çünkü bu asla yapmadığım bir şey."

"Ancak son birkaç yıldaki röportajlarımı dinlediyseniz, her zaman yeni bir sezona gelecek yıl nerede yarışacağımı bilerek başlamanın benim için daha iyi olduğunu söyledim."

"Renault'da yarışırken, bir sonraki yıl nerede yarışacağımı bilmeme deneyimini yaşadım ve bu durumdan hiç hoşlanmadım."

"Bu nedenle artık her şeyi önceden planlamak istiyorum."

"Bu yıl sözleşme konusundaki kararımı vermem gerekmiyor ama gelecek yılın başında ya da yeni sezon başlamadan önce karar verilmeli." dedi.