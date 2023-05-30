Mekies, Haziran sonunda Ferrari'den ayrılabilir

Ferrari'nin sportif direktörü olan Laurent Mekies, gelecek sezon Franz Tost'un yerini alarak AlphaTauri'nin başına geçecek.

Nisan ayı sonunda konuşan Ferrari patronu Frederic Vasseur, ayrılık konusunun henüz görüşülmediğini söylemiş ve ne zaman takımdan ayrılacağına dair net bir fikir söylemekten kaçınmıştı.

Ancak İtalyan basınında yer alan haberlere göre taraflar sonunda anlaşmaya vardı.

Monako'da Ferrari Başkanı John Elkann, takım patronu Frederic Vasseur ve Red Bull Racing Başkanı Christian Horner'in katılımıyla bir toplantı yapıldı.

Taraflar Mekies'in Ferrari'den ayrılma koşulları üzerinde anlaşmaya vardı.

Resmi olarak iki takım da bunu doğrulamadı ancak Mekies, Haziran sonuna kadar Ferrari'de çalışacak ve ardından altı aylık izin sürecine çıkacak.

Böylece Ocak 2024'te AlphaTauri'deki yeni görevine başlayabilecek.

Habere göre Mekies, bu ayı Maranello'daki fabrikada geçirecek ve hafta sonlarında padokta yer almayacak.

Bu bilginin gerçekle ne kadar örtüştüğü ise birkaç gün içinde Barselona'da netlik kazanacak.