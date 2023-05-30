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Resmi: McLaren, Red Bull'dan Rob Marshall ile anlaştı!

McLaren, uzun yıllardır Red Bull'da çalışan Rob Marshall ile anlaştığını duyurdu.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Rob Marshall, Red Bull Racing

Sezon başında teknik direktör James Key ile yollarını ayıran McLaren, teknik yapılanmaya gitmiş ve Ferrari'den David Sanchez ile anlaşmıştı.

Bundan sadece birkaç ay sonra çok önemli bir anlaşmaya imza attılar. İngiliz ekip, 17 yıldır Red Bull için çalışan ve geride kalan süreçte çok önemli başarılara imza atan Rob Marshall ile anlaştı.

Marshall, 1 Ocak 2024 tarihinde "mühendislik ve tasarım şefi" olarak McLaren'daki görevine başlayacak.

Böylelikle Peter Prodromou, yıllar sonra yeniden Marshall ile çalışma fırsatı yakalamış olacak. Yeni teknik yapıda Marshall, Prodromou ve Sanchez olmak üzere üç önemli isim yer alacak. Bu üç ismin tamamı takım patronu Andrea Stella'ya rapor verecek.

Marshall ayrıca Neil Houdley tarafından da desteklenecek. Bu ikili, aracı tasarlarken birlikte çalışacaklar.

McLaren, Marshall gibi önemli bir isimle anlaşarak takımın ön tarafa dönme amacında büyük bir adım attığını öne sürüyor.

McLaren F1 Takım Müdürü Andrea Stella, "Rob'un McLaren'a katılacak olmasından son derece memnunum." derken, "Rob'la yapılan anlaşma, takımın kazanma hedefine ulaşmasına yardımcı olacak temel adımlardan biri." diye ekledi.

Red Bull'un bu anlaşma sonrası nasıl bir karar alacağı ya da teknik yapıyı güçlendirip güçlendirmeyeceği merak konusu.

Son olarak Dan Fallows, Aston Martin'e geçiş yapmış ve İngiliz ekibin ileriye doğru büyük bir adım atmasına yardım etmişti.

Marshall'ın da doğrudan böyle bir etki yaratabilecek yeterlilikte olduğu düşünülüyor.

Oscar Piastri, McLaren MCL60

Oscar Piastri, McLaren MCL60

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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