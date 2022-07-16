Sainz: “Ferrari'nin strateji için pilotlarına güvenmesi gerekiyor”

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Sainz, bu sezon birkaç kez kendi stratejisini uyguladı. Örneğin Monako’da, pist kururken kuru zemin lastiklerine geçmek için ne zaman pite gireceğine kendisi karar vermişti ve bu işe yaramıştı.

Sainz, lider gittiği Britanya Grand Prix'sinde ise takım emirlerine uyarak yerini Leclerc’e verdi. Daha sonra takım, güvenlik aracı periyodu bittikten sonra Leclerc ile arasını 10 araç boyu kadar açarak Monakolu pilota boşluk bırakmasını istedi. Ancak Sainz, büyük baskı altında olduğunu ve bunu yapamayacağını ifade ederek takıma ‘strateji üretmeyi bırakın’ dedi.

Bu hareket Ferrari pilotuna Formula 1'deki ilk galibiyetini giden yolda yardımcı oldu. Sainz, asıl amacının takımın yararına olduğunu açıkça belirtirken, uygulanması gereken en iyi planın ne olduğunu bildiği anlar da oluğunu da belirtti.

Sainz’a kendi önceliklerini Ferrari'nin ihtiyaçlarıyla nasıl dengelediği soruldu.

İspanyol pilot, bu soruyu şöyle yanıtladı: “Bu kolay değil.”

“Önceliğim her zaman takımdır ve Silverstone'da Charles'a yerimi vermem gerektiği söylendiğinde, takım için kendi çıkarlarımdan vazgeçmeye hazır olduğumu çok net bir şekilde gösterdiğimi düşünüyorum.”

"Yarışta, pilotun zihninde her şeyin kontrol altında olduğunu düşündüğüm bazı noktalar olduğu doğru ve takımın bazı kararlarda size güvenmesi gerektiğini biliyorsunuz. Bence bu, Charles dahil olmak üzere iki taraf arasında harika bir ilişkimiz olduğunu gösteriyor.”

"Bence çok iyi anlaşıyoruz ve bu son birkaç yıl da bizim için zor oldu.” dedi.

Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Alessio Morgese

Sainz'ın Avusturya'da motoru patlayıp yarış dışı kalması ve Leclerc'in zaferi, İspanyol pilotun sezonun ortasında şampiyonada takım arkadaşının 37 puan geriye düşmesine neden oldu.

Sainz, Avusturya Grand Prix'sinden önce, şampiyonluk mücadelesinde kimin destekleneceği konusunda iki pilot arasında karar vermek için henüz çok erken olduğunu söyledi.

Sainz, “Yıl sonunda görelim diyorum.”

“Bence henüz erken. Bahreyn’i 2. sırada bitirdiğimde de erkendi ve herkes bunun Ferrari için çocuk oyuncağı olacağını söylemişti.”

“En kötü anımda, Barselona’da spin attıktan sonra da söyledim ve hayır dedim, henüz çok erken.”

"Sezona en iyi başlangıcım olmadığı için bunu söyleyen insanları anlıyorum. Formula 1'deki son beş sezonuma yakından bakarsanız, her zaman sezonun ikinci yarısında yükselişe geçtim ve güçlü bir performans sergiledim. O yüzden bekleyip görelim.” dedi.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, battles with Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images