Wolff, Domenicali'nin sprint yarışı için doğru yerleri seçeceğine inanıyor

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Sprint yarışları padoktan farklı tepkiler alıyor ancak F1, taraftarlardan alınan geri dönüşlerin çok olumlu olduğunu belirtiyor.

F1, 2023'te sprint yarışı sayısını altıya çıkarmak istiyor ancak bu planlar şu anda FIA başkanı Mohammed Ben Sulayem'in onayını bekliyor.

Fakat geçtiğimiz hafta Red Bull Ring'de heyecan yaşanmaması ve ilk dördün, yarış boyunca aynı kalması, Spielberg'in bir sprint yarışı gerçekleştirmek için doğru yer olup olmadığına dair tartışmalara yol açtı.

Wolff, Avusturya'nın diğer sprint yarışları kadar heyecana yol açmamasının ardından, Domenicali'nin 2023'teki yerleri seçmekte doğru bir iş yapacağına inandığını söyledi.

Wolff, "Bence doğru sprint yarışlarını seçmesi için bir kişiye güveneceksem, bu Stefano olur."

"Stefano, Avusturya yarışını gördü ve göz önünde bulunduracaktır." dedi.

Fakat Wolff, F1'in sprint ile daha iyi işler yapabileceğine inansa da, asıl sorunun bir parçasının da takımlar arasındaki farklar olduğunu belirtti.

Wolff, "Bence yarışların daha az eğlenceli olmasının sebebi, takımlar arasında çok fazla performans farkı olması."

"Eğer Verstappen fark açıp gözden kayboluyorsa, yarıştaki tek eğlence iki Ferrari oluyor ve biz de bir hiçliğin ortasında oluyoruz."

"Diğer yarışlarda daha da gerideyiz ve DRS trenleri oluyor. Bu asla iyi bir sprint yarışı sağlamaz." dedi.

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Sprint yarışları cumartesi günü büyük bir heyecan sağlamasa da, F1 yetkilileri, üç günlük aksiyonun izleyici ilgisinde artış getirdiğini fark ettiler.

Bazı sürücüler de F1 formatının ara ısıra değiştirilmesini olumlu karşılıyorlar.

Ricciardo, "Ben seviyorum. Cuma günü bir sürücü için biraz daha eğlenceli oluyor. Ayrıca, daha önce birkaç kez söyledim ama cuma antrenmanı gibi şeyleri 10 yıldır yapınca, her gün mücadele edecek bir şey olması hafta sonundaki her seansa biraz daha amaç veriyor."

"Cuma günü iki saat pistte olup, daha sonra cumartesi sabahı bir seans daha yapıp aracı doğru ayarlama lüksünüz olmuyor. Bir seansınız var. Herkesin üzerinde çok fazla baskı oluyor. Daha sonra doğruca sıralamaya gidiliyor."

"Bence bu karışım iyi. Aynı zamanda yenilik de katıyor. Bu yıl daha iyiler, bu yüzden sorun görmüyorum. Ayrıca, ışıklar her söndüğünde adrenalin tavan yapıyor." dedi.