Leclerc: "Endişe verici dayanıklılık sorunlarını aşmalıyız"

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Avustralya GP'sinden beri galibiyete, Miami GP'sinden beri podyuma hasret kalan ve bu süreçte iki kez lider giderken motor arızaları nedeniyle yarışa veda eden Leclerc, Avusturya GP'sinde kazanarak podyumun zirvesine geri döndü.

Ancak Ferrari, Sainz'ın motorunun yanması ve İspanyol pilotun yarışa veda etmesi nedeniyle potansiyel bir dubleyi kaçırdı.

Sezonun ilk yarısının bitmesine iki yarış kala Leclerc pilotlar şampiyonasında Max Verstappen'in 38 puan gerisinde. Ferrari ise takımlar şampiyonasında Red Bull'un 56 puan gerisinde.

Ferrari'nin ana zayıflığı dayanıklılık sorunları gibi görünse de, Leclerc takımın her şeyi dengeye koymaya ve daha fazla sorundan kaçınmaya hevesli olduğunu düşünüyor.

RacingNews365.com'a konuşan Leclerc, "[Dayanıklılık] kesinlikle bir endişe, bu yüzden bunu araştırmamız ve üstesinden geldiğimize emin olmamız gerekiyor."

"Son beş yarışta iki kez sorun yaşadım, şimdi de Carlos yaşıyor, bu yüzden bunu olabildiğince çabuk aşmamız gerekiyor." dedi.

Dayanıklılık konusundaki tüm endişelerine rağmen Leclerc, Ferrari'yi performans anlamında ortaya konulan işten ötürü övmeyi de ihmal etmedi.

Avustralya ve Avusturya'daki zaferleri arasında aracında nelerin değiştiği sorulduğunda Leclerc, "Oldukça az. Barselona ve Silverstone'da iki güncelleme yaptık ve araç her zaman doğru yönde gitti."

"Avustralya'dan beri performansın harika olduğunu düşünüyorum, belki sadece Miami'de Red Bull'a göre biraz geride kalmış olabiliriz."

"Son beş yarışta güçlüydük, ancak her şeyi bir araya getiremedik, bu yüzden nihayet temiz bir yarış çıkartmamız harika." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari Fotoğraf: Ferrari