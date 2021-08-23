Sainz, Ferrari'nin Fransa GP'deki sorunlara verdiği tepkiye şaşırmış

Hem Carlos Sainz hem de Charles Leclerc, Paul Ricard hafta sonunda epey zorlandılar ve yarışta yaşadıkları lastik problemleriyle ilk onun dışında kaldılar.

Takım, başlangıçta bu sorunları çözme konusunda son derece karamsardı ancak o günden bu yana sorunların köküne indiler ve genel olarak daha iyi yarışlar ortaya koydular.

Ferrari, o yarışın ardından Maranello fabrikasında acil toplantılar düzenleyerek problemin ne olduğunu anlayabilmek adına yoğun çalışmalar yapmıştı. Hatta hem Sainz hem de Leclerc, saatlerce simülatör çalışması yaptılar.

Sainz, takımın sorunu çözebilmek adına muazzam bir çaba gösterdiğini ve sonunda başarıya ulaştıkları için mutlu olduğunu dile getirdi.

Formula1.com'a konuşan Sainz, "Bu konuya çok fazla vurgu yapıldığını ve odaklanıldığını biliyorum."

"Paul Ricard'da yaşadığımız gerileme, bir bakıma çok dramatikti çünkü hepimiz çok şaşırmıştık ve 'Bunu değiştirmeliyiz ve bunu mümkün olan en kısa sürede yapmalıyız' dedik."

“Sonrasında hepimiz hemen Maranello'ya geri döndük, birkaç toplantı, birkaç analiz seansı düzenledik. Sonrasında aracımızda yaşanan bu büyük soruna neden olan şeyin ne olduğunu anlayabilmek adına simülatörde ve çeşitli simülasyonlarda iki ya da üç gün boyunca yoğun bir çalışma vardı."

"Açıkçası takımın buna tepki verme şekli bana göre oldukça etkileyiciydi. Böylesine büyük bir takım ve insan grubunun, tek bir yön için savaştığını, hepsinin bu soruna aynı şekilde yaklaştığını ve ortaya onlarca teori koyup, sorunu çözmek için projeler ürettiğini görmek, bir yarış pilotu olarak şimdiye kadar hissettiğim en etkileyici duygulardan biriydi." dedi.

Ferrari'ye geçmesinin ardından Sainz, tıpkı daha önce yarıştığı takımlarda olduğu gibi sık sık Maranello'ya giderek takımla vakit geçirdi ve çalışmalar yürüttü.

Takımın zorlu koşullar altında nasıl çalıştığını görme şansına sahip olan 26 yaşındaki İspanyol pilot, ekibine sorunlarını çözmek için ihtiyaç duyduğu geri bildirimleri vermenin, kendisi için büyük bir keyif olduğunu söyledi.

"Gerçekten çok keyif aldığım güzel bir süreçti. Sürücüler olarak takıma net geri bildirimler vermekten, araçta ne hissettiğimizi, lastiklerin sürüşümüzden nasıl etkilendiğini, sahip olduğumuz dengeyi söylemekten ve geri kalan kısmı mühendislerin halletmesine izin vermekten çok daha fazlasını yapamayız. Gerçekten çok keyifliydi ve çok eğlendim."