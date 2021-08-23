Montoya: "Formula 1'in ortamı geçmişe kıyasla daha neşeli"

Kolombiyalı pilot, genç yaşta Indy 500'ü kazandı ve 2001-06 yılları arasında Formula 1'de Williams ve McLaren gibi iki önemli takımda mücadele etti. Ardından da NASCAR, IndyCar ve dayanıklılık yarışlarında yer aldı.

Formula 1'de yedi yarış zaferi bulunan Montoya, F1'de yarıştığı dönemde Michael Schumacher'e karşı savaşıyordu ve agresif sürüşü zaman zaman eleştiri almıştı.

Geçmişte padokun oldukça kasvetli göründüğünü söyleyen Montoya, bugün özellikle sosyal medya sayesinde her şeyin çok farklı göründüğünü söyledi.

Montoya, "Doğruyu söylemek gerekirse bugün Formula 1 padokuna gittiğinizde, atmosferin eskisine kıyasla çok iyi olduğunu görüyorsunuz ve bu gerçekten şaşırtıcı."

"Şu anda çok daha güzel bir ortam var ve insanlar çok daha dost canlısı. Bu, artık bulunması güzel bir yer."

"Geçmişte herkes kendi başınaydı. Kimse birbiriyle arkadaş değildi, kimse birbirleriyle konuşmazdı."

“Konuştuğum sürücüler Rubens Barrichello, Fernando Alonso ve bazen Felipe Massa'ydı. Hepsi bu kadardı, çok az insanla konuşuyordum."

“Herkesi yenmek zorunda olma ve yarışta başkalarıyla dostane ilişkiler kurmama zihniyetiyle büyüdüm. Birine karşı agresif olma konusunda şüpheye gireceğim bir durum içerisinde olmak istemedim."

"Formula 1'deki ortam gerçekten zorluydu. Bugünlerde biraz daha rahat. Kısmen sosyal medya sayesinde oluyor, bu işleri daha eğlenceli hale getirdi. Spor bu açıdan çok değişti.” dedi.

Montoya ile ilgili unutulmaz anlardan biri, lider giderken Arrows sürücüsü Jos Verstappen'in kendisine çarptığı ve yarış dışı kaldığı 2001 Brezilya Grand Prix'siydi.

Montoya o zamanlar bu olaya çok sinirlenmişti ancak bugün bunun galibiyete mâl olduğunu düşünmüyor.

Montoya, "Jos'la o kadar sık yarışmadım. Formula 1'de yarıştığım dönemde Jos rekabetçi bir araçta değildi. Herkes onun süper hızlı bir pilot olduğunu söylerdi ama kariyerinden en iyi şekilde faydalanmayı hiç başaramadı.”

"2001 Brezilya'da Jos'la çarpışmasaydım bile muhtemelen o yarışı kazanamazdım. Yağmur yağıyordu ve Michelin lastikleri o noktada Bridgestone lastiklerinden 10 saniye daha yavaştı!"

“Fakat Jos'a teşekkürler çünkü bir kahraman gibi göründüm! Tabii o zamanlar buna çok kızmıştım fakat böyle oldu."

"Ayrıca, o günlerde araçlarda daha sık sorun çıkıyordu. Belki başka bir şey yüzünden yarış dışı kalırdım."

“Aslında yarışa liderlik ettiğim için çok mutluydum! Michael'ı geçtiğimi ve yarışa liderlik ettiğimi hatırlıyorum. Bu, bana Formula 1'de önde olmak için gerekenlere sahip olduğuma dair güven vermişti." dedi.