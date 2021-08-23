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Formula 1 / Belçika GP Haberler

Japonya GP, yabancıların ülkeye girememesi nedeniyle iptal edilmiş

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Suzuka'dan Kaoru Tanaka, Japonya Grand Prix'sini iptal edilmesi kararının ardında, ülkeye girişte yaşanan vize sorunlarının yattığını söyledi.

Japonya GP, yabancıların ülkeye girememesi nedeniyle iptal edilmiş

Suzuka halihazırda devam eden COVID-19 pandemisi nedeniyle, arka arkaya ikinci kez Formula 1 takviminden çıkarıldı.

Şimdi Formula 1 takviminde Avusturya ve Japonya'dan boşalan iki boş yer bulunuyor. Ancak Formula 1, 23 yarışlık hedefine ulaşmak istiyor ve bu yüzden takvime yeni yarışlar eklemek için görüşmelerde bulunuyor.

Tanaka, kısa bir süre önce Tokya'da seyircisiz şekilde Olimpiyat Oyunları'nın gerçekleşmesine rağmen, yarışın iptaline neden olan şeyin Japonya'ya girişle ilgili problemler olduğunu söyledi.

Motorsport.com'a konuşan Suzuka pistini Honda adına yöneten Mobilityland'in patronu Tanaka, "Honda'nın son yarışı ve Yuki Tsunoda'nın F1'e girişi göz önüne alındığında, yarışı sabırsızlıkla bekliyorduk."

"Bu, gerçekten çok özel bir yıl ve arka arkaya ikinci kez yarış düzenleyemediğimiz için hayal kırıklığı yaşıyoruz."

“Asıl problem, ilgili kişilerin ülkeye girişlerinin onaylanamaması oldu. Japonya, ister Formula 1 ister başka bir spor olsun, şu anda yabancıların ülkeye girmesine izin vermiyor."

“Bir yabancı buraya gelmek isterse giriş vizesi almak zorunda kalıyor. Sorun, bu problemi çözememiş olmaktı." dedi.

Tanaka, binlerce sporcunun personelin Olimpiyatlar ve Paralimpik Oyunları'na katılmasına izin verilirken, neden Formula 1 yarışına aynısının yapılmadığını bilmediğini dile getirirken, "Şu andan itibaren gelecek yıl için hazırlanıyoruz." açıklamasını yaptı.

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