Sainz: "Dolu depoyla ilk turlarımı gride giderken atacağım"

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İkinci antrenman seansındaki büyük kazasının ardından önemli pist üstü zamanı kaybeden Sainz, buna rağmen bugün toparlanmayı başardı ve sıralama turlarını 2. sırada noktaladı.

Miami gibi yeni bir pistte özgüveni geri kazanmanın zor olduğunu vurgulayan İspanyol pilot, dünkü kazasının ardından bu konumda olabildiği için mutlu.

Sainz, "Dünkü ağır kazanın ardından toparlandık. Böyle bir pistte özgüveni geri kazanmak kolay değildi. Q3'e kadar soğukkanlılığımı korudum ve birkaç tane güzel tur attım. Pole için yeterli değillerdi ancak dün nereden geldiğimi düşünürsek, memnunum." dedi.

Dün gerçekleştirilen ikinci antrenman seansında, pilotlar uzun sürüşlere odaklandılar ve dolu depoyla araçlarını hissetme fırsatı buldular. Seansın ilk 20 dakikası içinde büyük bir kaza yapan Sainz ise kazasından ötürü 2. antrenman seansında uzun sürüş yapamadı.

Yarış hakkında konuşan İspanyol pilot, ikinci antrenman seansında uzun sürüş yapamadığının altını çizdi. Ferrari pilotu, dolu depoyla ilk turlarını gride giderken atacağını ve bunun büyük bir meydan okuma olabileceğini ifade etti.

Yarış hakkında konuşan Sainz, "Bence bu hafta sonu yaşananlara baktığımızda, yarın enteresan bir gün olacak. Henüz uzun sürüş yapmadım. Aracı dolu depoyla deneyemedim."

"Yani yarın gride gidiş turlarım, dolu depoyla bir hissiyat yakalayabileceğim ilk turlar olacak ki bu, oldukça zorlayıcı olabilir. Ancak aynı zamanda araca güvenebiliyorum, aracı burada sürmek iyi hissettiriyor. Yani yarın iyi bir iş çıkarabileceğimizi düşünüyorum." dedi.

Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images