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Formula 1 / Miami GP Sıralama turları raporu

Miami GP: Pole pozisyonu Leclerc'in oldu, Ferrari 1-2!

2022 Miami Grand Prix'si öncesinde pole pozisyonu Ferrari pilotu Charles Leclerc'in oldu.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Miami GP: Pole pozisyonu Leclerc'in oldu, Ferrari 1-2!
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Tarihteki ilk Miami Grand Prix'si sıralama turlarında Red Bull ve Ferrari arasında heyecan dolu bir pole pozisyonu savaşı vardı. Red Bull pilotu Max Verstappen ile iki Ferrari pilotu arasında gerçekleşen keyifli mücadelenin galibi 1:28.796 yapan Charles Leclerc oldu ve bu yılki üçüncü pole pozisyonunu elde etti.

Carlos Sainz ikinci olurken, Max Verstappen son turunda yaptığı hatanın ardından üçüncü sırada kaldı.

2022 Miami Grand Prix'si pazar günü TSi 22:30'da gerçekleştirilecek.

Yarış gridi:

Sıra Sürücü Şase Motor Zaman Fark
1 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 1'28.796  
2 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 1'28.986 0.190
3 Netherlands Max Verstappen Red Bull Red Bull 1'28.991 0.195
4 Mexico Sergio Perez Red Bull Red Bull 1'29.036 0.240
5 Finland Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 1'29.475 0.679
6 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 1'29.625 0.829
7 France Pierre Gasly AlphaTauri Red Bull 1'29.690 0.894
8 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 1'29.750 0.954
9 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Red Bull 1'29.932 1.136
10 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 1'30.676 1.880
11 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 1'30.160 1.364
12 United Kingdom George Russell Mercedes Mercedes 1'30.173 1.377
13 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 1'30.214 1.418
14 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 1'30.310 1.514
15 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 1'30.423 1.627
16 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 1'30.975 2.179
17 China Guan Yu Zhou Alfa Romeo Ferrari 1'31.020 2.224
18 Thailand Alexander Albon Williams Mercedes 1'31.266 2.470
19 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 1'31.325 2.529
20 France Esteban Ocon Alpine Renault    
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Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Üçüncü bölüm - Q3: Leclerc pole pozisyonunda, Ferrari 1-2!

Sıralama turlarının son bölümünde Ferrari, Red Bull ve AlphaTauri pilotlarına ek olarak Aston Martin'den Lance Stroll, McLaren'dan Lando Norris, Alfa Romeo'dan Valtteri Bottas ve Mercedes'ten Lewis Hamilton kaldı.

Ferrari ve Red Bull pilotları sıralama turlarının son bölümündeki ilk turlarını yeni set lastikle atarken, diğer pilotlar kullanılmış lastiklerle piste çıktılar.

İlk denemelerin ardından Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen 1:28.991 yaparak zaman tablosunda ilk sıraya çıktı. Fakat mücadele çok yakındı. Leclerc, Verstappen'in sadece 0.064 saniye ardında yer alırken, üçüncü sıradaki Carlos Sainz da 0.080 saniye gerideydi.

On pilotun tamamı bitime yaklaşık 3.5 dakika kala yeni set yumuşak lastikler takarak piste çıktı.

Heyecan dolu son bölümde Charles Leclerc 1:28.796 yaptı ve pole pozisyonunu kazanan isim oldu. Böylelikle bu yılki pole sayısını üçe çıkardı.

Carlos Sainz 0.190 saniye geride ikinci olurken, son turunda hata yapan Verstappen, derecesini geliştiremedi ve 0.195 saniye geride üçüncü sırada yer aldı.

Sergio Perez son turuyla  0.240 saniye geride dördüncü, Alfa Romeo pilotu Valtteri Bottas ise sürpriz şekilde beşinci oldu. Fin pilot, liderin sadece 0.6 saniye gerisinde kaldı.

Mercedes'te Lewis Hamilton, son turunda ancak altıncı olabilirken, AlphaTauri pilotu Pierre Gasly yedinci, McLaren'dan Lando Norris sekizinci ve AlphaTauri'den Yuki Tsunoda dokuzuncu oldu.

İlk onu Aston Martin pilotu Lance Stroll tamamladı.

Üçüncü bölüm sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark
1 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 7 1'28.796  
2 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 7 1'28.986 0.190
3 Netherlands Max Verstappen Red Bull Red Bull 7 1'28.991 0.195
4 Mexico Sergio Perez Red Bull Red Bull 6 1'29.036 0.240
5 Finland Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 6 1'29.475 0.679
6 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 6 1'29.625 0.829
7 France Pierre Gasly AlphaTauri Red Bull 6 1'29.690 0.894
8 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 6 1'29.750 0.954
9 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Red Bull 6 1'29.932 1.136
10 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 6 1'30.676 1.880
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George Russell, Mercedes W13

George Russell, Mercedes W13

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

İkinci bölüm - Q2: Leclerc yine lider, Russell elendi

Sıralama turlarının ikinci bölümünde de pist sıcaklığı 50 derece civarındaydı ve 15 sürücü, son bölüme kalmak adına kıyasıya bir rekabete giriştiler.

Charles Leclerc, yeni set yumuşak lastiklerle 1:29.130 yapmasının ardından sıralama turlarının ikinci bölümünü lider tamamlayan isim oldu.

Max Verstappen 0.072 saniye geride ikinci olurken, McLaren pilotu Lando Norris son turuyla 0.504 saniye geride üçüncü en hızlı zaman imza attı.

Son bölüme kalma savaşı ise heyecan vericiydi. Fernando Alonso, son bölüme kalmayı sadece 0.032 saniye ile kaçırdı ve seansı 11. bitirdi.

George Russell, temiz bir son tur çıkaramamasının ardından 10. sıradaki Gasly'nin 0.045 saniye gerisinde 12. olurken, Sebastian Vettel de son turundaki hatasıyla 0.086 saniye geride 13. oldu.

Ayrıca McLaren pilotu Daniel Ricciardo 14. ve Mick Schumacher 15. oldu. Bu 15 isim 1.2 saniye içerisinde dizildi.

İkinci bölüm sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark
1 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 9 1'29.130  
2 Netherlands Max Verstappen Red Bull Red Bull 3 1'29.202 0.072
3 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 7 1'29.634 0.504
4 Mexico Sergio Perez Red Bull Red Bull 6 1'29.673 0.543
5 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 9 1'29.729 0.599
6 Finland Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 8 1'29.751 0.621
7 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 6 1'29.797 0.667
8 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 6 1'29.996 0.866
9 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Red Bull 6 1'30.031 0.901
10 France Pierre Gasly AlphaTauri Red Bull 6 1'30.128 0.998
11 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 6 1'30.160 1.030
12 United Kingdom George Russell Mercedes Mercedes 7 1'30.173 1.043
13 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 6 1'30.214 1.084
14 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 7 1'30.310 1.180
15 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 8 1'30.423 1.293
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Charles Leclerc, Ferrari F1-75

Charles Leclerc, Ferrari F1-75

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Birinci bölüm - Q1: Leclerc rahat şekilde en hızlısı

18 dakika üzerinden gerçekleştirilen sıralama turlarının ilk bölümünde Alpine pilotu Esteban Ocon hariç tüm pilotlar piste çıktı. Fransız pilot, 3. antrenmandaki kazası sonrası seansta yer alamadı ve yarışa en geriden başlayacak.

Sürücüler, pist sıcaklığının 53 dereceyi bulduğu ilk bölümünde kırmızı logolu yumuşak lastiği seçtiler.

Seans beklenenin aksine oldukça sorunsuz geçti ve herhangi bir kaza ya da olay yoktu.

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, sıralama turlarının ilk bölümünde elenme riskiyle karşı karşıyaydı çünkü temiz bir tur çıkarmakta zorlandı.

Son bölümde yeni set yumuşak lastiğe geçen Lewis Hamilton, temiz bir tur çıkararak kendisini ikinci bölüme atmayı başardı.

Bu bölümün en hızlı ismi 1:29.474'lük zaman turuyla Charles Leclerc olurken, Max Verstappen 0.362 saniye geride ikinci ve Carlos Sainz 0.605 saniye geride üçüncü oldu.

Kevin Magnussen yakın geçen mücadelede ikinci bölüme kalmayı 0.130 saniye ile kaçırdı ve 16. oldu.

Zhou Guanyu, trafikten etkilendiği seansta 17. oldu ve bu yıl ilk kez sıralama turlarının ikinci bölümüne kalamamış oldu.

Williams pilotu Alex Albon 18. en iyi zamanı yaparken, Nicholas Latifi 19. oldu ve bir kez daha takım arkadaşının gerisinde kaldı.

Birinci bölüm sonucu:

Sıra Sürücü Motor Tur Zaman Fark
1 Monaco Charles Leclerc Ferrari 9 1'29.474  
2 Netherlands Max Verstappen Red Bull 8 1'29.836 0.362
3 Mexico Sergio Perez Red Bull 9 1'30.055 0.581
4 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari 10 1'30.079 0.605
5 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes 9 1'30.388 0.914
6 Spain Fernando Alonso Renault 8 1'30.407 0.933
7 Canada Lance Stroll Mercedes 9 1'30.441 0.967
8 Japan Yuki Tsunoda Red Bull 9 1'30.485 1.011
9 United Kingdom George Russell Mercedes 8 1'30.490 1.016
10 Australia Daniel Ricciardo Mercedes 8 1'30.583 1.109
11 Germany Mick Schumacher Ferrari 11 1'30.645 1.171
12 Germany Sebastian Vettel Mercedes 9 1'30.677 1.203
13 United Kingdom Lando Norris Mercedes 9 1'30.761 1.287
14 France Pierre Gasly Red Bull 10 1'30.779 1.305
15 Finland Valtteri Bottas Ferrari 6 1'30.845 1.371
16 Denmark Kevin Magnussen Ferrari 11 1'30.975 1.501
17 China Guan Yu Zhou Ferrari 9 1'31.020 1.546
18 Thailand Alexander Albon Mercedes 10 1'31.266 1.792
19 Canada Nicholas Latifi Mercedes 10 1'31.325 1.851
20 France Esteban Ocon Renault 0    
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Kevin Magnussen, Haas VF-22

Kevin Magnussen, Haas VF-22

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

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