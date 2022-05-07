Leclerc: "Yarışta işi bitirmeliyiz"

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Monakolu pilot, Carlos Sainz ve Max Verstappen ile arasında geçen pole pozisyonu savaşını kazanarak bu yılki üçüncü birinciliğini elde etti.

Sezona yaptığı güçlü başlangıcın ardından şampiyonada lider konumda yer alan Leclerc, tarihteki ilk Miami GP'ye ilk sıradan başlayacak ve mücadelenin kolay olmayacağının farkında.

Yine de Leclerc, pozitif ruh halini koruyor.

Seansın ardından açıklamalarda bulunan Leclerc, şöyle dedi: "Formula 1'in Amerika'daki popülaritesinin giderek arttığını görüyoruz, bugün burada tribünler tamamen dolu ve özellikle de kalabalık arasında çok sayıda Ferrari taraftarı olduğunu görmek tabii ki ek motivasyon sağlıyor."

"Bir önceki yarışta yeterince iyi performans gösteremedim, yarışta hata yaptım fakat bugün her şey yolunda gitti."

"Yarın pole pozisyonundan başlıyoruz ve işi tamamlamak zorundayız."

"Bu pistte Red Bull düzlüklerde fazlasıyla hızlı ve biz de virajlarda hızlıyız. Bu yüzden yarın zorlu bir mücadele olacak. Umarım kazanan taraf biz oluruz."

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images