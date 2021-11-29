Sainz: "Cidde F1 pisti, orta gruptaki mücadeleyi yakınlaştıracak"

Yeni Cidde Cadde Pisti'nin hızlı bölümlerinin, ön taraftaki mücadelede Mercedes'e yardımcı olması beklenirken, üçüncü en iyi takım olma mücadelesinin ise her zamankinden daha karmaşık geçmesi bekleniyor.

Ferrari, daha yüksek yere basma gücü isteyen pistlerde daha iyiyken, en yakın rakibi McLaren, genellikle daha düşük yere basma gücü pistlerinde üstün olan taraftı. Son haftalarda AlphaTauri'nin tempo yükselttiği görülüyor ve Alpine de Katar'da Fernando Alonso ile podyuma çıkarak üst seviye bir performans ortaya koydu.

Sainz, orta gruptaki takımların, şampiyonada birbirleriyle savaşmaya devam ettiği göz önüne alındığında, bu hafta sonu yapılacak yarışın "çok yakın geçeceğini" düşünüyor.

İspanyol sürücü, "Son birkaç pist biraz bilinmeyen olacak."

"Cidde özelinde bakarsak, orada neyle karşı karşıya olabileceğimize dair hiçbir fikrimiz yok."

"Çok yüksek hızlı bir piste benziyor ve yüksek hızlı bir pistte Alpine, McLaren ve AlphaTauri gibi takımların, tamamının aniden birbirlerine çok yakın olduğunu gördük. Yani Cidde'de oldukça yakın ve heyecan verici bir savaş olabilir."

"Ardından Abu Dhabi var ve orası da değişikliklerden sonra normalden daha hızlı bir pist gibi görünüyor. Daha az şikan var ve daha yüksek hızlı doğaya bürünmüş durumda, bu da tüm orta grubun yakınlaşması anlamına geliyor."

"Yani oldukça zorlu bir yarış olacak. Ancak tıpkı şu an olduğu gibi bir takım olarak çalışmaya devam edersek, puanlar almaya ve istediğimiz gibi yarışmaya devam edeceğimize eminim." dedi.

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Charles Leclerc, Ferrari SF21 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Ferrari şu anda takımlar şampiyonasında bitime sadece iki yarış kala McLaren ile üçüncülük için savaşıyor veriyor ve iki takım arasındaki puan farkı 39.5.

Fakat işler bu mücadelede Ferrari lehine pozitif görünse de, takım patronu Mattia Binotto durum konusunda temkinli kalıyor.

"Açıkçası şampiyona henüz bitmiş değil, önümüzde iki yarış daha var ve gerçekten son iki yarışta en iyisini yapmaya odaklanıyoruz."

"Ancak geçen sene şampiyonada çok az puanla altıncı olduğumuza ve aracın genelinde çok az gelişim fırsatı olduğu göz önüne alındığında, bu düzenlemelerle yapabileceğimizin en iyisini yaptığımızı düşünüyorum."

"Genel olarak, takımın yapabileceği şeylerde büyük ilerleme kaydettiğini düşünüyorum. Bunun için çok mutluyum çünkü üçüncülük, ortaya koyulan çabalar adına harika bir sonuç."