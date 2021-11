Sir Patrick Head, Sir Frank Williams'ı andı

Sir Patrick Head anlatıyor

Frank ile 1975 yılının sonlarında tanıştım. University College London'ın mühendislik bölümünden mezun olup, Super Vee Volkswagen motorlarını geliştiren ve ardından Scott F2 aracının tasarlandığı bir projeye dahil olduktan sonra, 1970'lerin başında Lola Cars'ta üç yıl boyunca görev aldım. Daha sonra, Surrey Rıhtımı'nda bir tekne inşa ederken, Trojan Cars'ta Ron Tauranac ile yarı zamanlı olarak görev aldım ve Reading'deki fabrikasında Frank'le buluşmam için bir telefon çağrısı aldım.

Formula 1 veya Frank Williams hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Fakat meteliksizdim ve onun için çalışmış sayısız tasarımcılar grubuna dahil olma teklifini kabul etmekten memnuniyet duydum.

Göreve başlamamdan bir hafta sonra Walter Wolf ile bir anlaşma imzalandı ve bu anlaşma ile birlikte Harvey ve Hesketh arabaları konuya dahil oldu. Bana ayrılmam ya da Harvey'nin altında çalışmam için 500 sterlin teklif edildi. O yıl orada kaldım ve benim için harika bir öğrenme senesiydi. Bu sayede, doğrudan mücadeleye girişmeden önce önce gözlem yapma fırsatı yakaladım.

1977'nin başında Frank, ayrılmaya karar verdi. Güney Afrika'da, Kyalami'de Jody Scheckter ve küçük bir test ekibiyle birlikteydim. Sonrasında Frank beni aradı ve yeniden başlamak üzere olduğunu söyleyip, ona katılıp katılmayacağımı sordu. Bu, benim için çok büyük bir adımdı ama Frank'ın coşkusu bulaşıcı bir şeydi ve onunla çalışmaya karar verdim. Bu, 1977'nin Mart ayında, Williams Grand Prix Engineering'in başlangıcıydı.

Photo by: David Phipps

Frank, iş ve operasyon tarafında çalışırken, ben ise tasarım ve üretim tarafında çalışıyordum. Genellikle birbirimizin alanlarına müdahale etmezdik.

İlk yıllarda banka müdürlerinden saklanmayı gerektiren bazı ciddi mali sorunlarla karşı karşıya kaldık ama yerel Didcot bankasının müdürü, takımı desteklemek için yetkisinin oldukça dışına çıktı. O zamanlar F1 çalışmaları için gereken para miktarları şu andan çok farklıydı.

Zorlukları aşılamaz bulduğum zamanlar oldu, ama Frank her zaman olumluydu, her zaman ikna edici olan 'her şeyin yoluna girecek dostum' mentalitesindeydi, onun olumlu tavrına kapılmamak elde değildi.

Geride kalan yıllar boyunca tartışmak için bazı nedenlerimiz vardı , ancak dürüstçe söyleyebilirim ki, ne tür mühendislik sorunları ortaya çıkarsa çıksın, bazen onları düzeltmek için zaman ayırmak gerekse bile, onun beni destekleme bağlılığından asla şüphe duymadım.

Frank Williams with Keke Rosberg, Williams Photo by: Motorsport Images

Hızlı sürücülere büyük hayranlık duyardı ve Alan Jones, Keke Rosberg, Nelson Piquet, Nigel Mansell, Alain Prost, Damon Hill ve Jacques Villeneuve ile şampiyonluklar kazandık, ama onun en büyük hayranlığı Ayrton Senna'ya karşıydı. Ayrton bir Williams aracı içerisinde hayatını kaybettiği zaman, harap olduğuna eminim, ama Frank duygularını göstermede çok çekingendi, Ayrton'a olanlardan duyduğu ıstırabı asla ifade etmedi ve devam edip, daha fazla yarış ve şampiyonluk kazanma konusunda herhangi bir inanç eksikliği göstermedi.

Frank'in eşi Ginny'den hem duygusal hem de işleyiş anlamında büyük destek aldığını düşünüyorum. Ailesinden gelen paranın çoğu veya tamamı, ilk günlerde Williams'ı ayakta tutmaya gitti ve yine Frank, bunu göstermese de, eşi 2013'te daha henüz 66 gibi çok genç bir yaşta kanserden vefat ettiğinde harap olduğuna eminim.

Frank'in pist üstünde başarıya olan bağlılığı ve coşkusu, sadece benim için değil Williams'ta çalışan herkes için bulaşıcıydı. Williams ailesinin takımı yönettiği son günlere kadar Frank, fabrikada ve özellikle 'Race Shop'ta takımın araçları ile birlikte görülebiliyordu ve çalışanlar için bir ilham kaynağıydı.

2020'nin ortalarında, Williams ailesi hisselerini sattığında Frank zaten işi bırakmıştı. Fakat F1'e damgasını vurdu ve ben dahil birçok kişi onu sevgiyle hatırlayacak.

Photo by: Ercole Colombo