Perez: "Gasly, daha üst seviye bir takımda olmayı hak ediyor"

Formula 1'de yarışmaya başlamadan önce, alt kategorilerde pek çok başarı yakalayan Pierre Gasly, Toro Rosso ile Formula 1'e adım atmış ve 2019'da Red Bull'a geçmişti. Ancak Fransız pilot, Avusturyalı ekibe uyum sağlamakta zorlanınca, yarım sezonun ardından İtalyan ekibe geri gönderildi.

Buna karşılık Gasly, Toro Rosso/AlphaTauri'ye geri döndüğü günden bu yana harika bir performans sergiledi ve gridin en başarılı sürücülerinden birisi oldu.

Bu performansa rağmen Red Bull, Gasly'i henüz ana takıma yeniden getirmedi ve gelecekte getirme ihtimali de pek yüksek görünmüyor.

Kimileri bu durumu eleştiriyor ve Gasly'nin Alpine gibi daha büyük bir takıma geçmesi gerektiğini düşünüyor.

Şu anda Red Bull'da yarışan Sergio Perez, Gasly'nin durumu hakkında yorum yapmaktan kaçınsa da, Fransız sürücünün daha iyi bir ekipte yarışması gerektiği konusunda hemfikir.

Bu konuda sorulduğunda Perez, Fransız yayıncı Canal Plus'a şunları söyledi: "Bana göre bu konuda en fazla bilgiye sahip olan taraf takım."

“Basından ve sürücülerin kendisinden daha fazlasını biliyorlar."

”Bu yıl, geride kalan birkaç yarışın, muhtemelen beş yarışın ardından takım patronlarım bana gelip benimle yarışmaktan mutlu olduklarını ve birlikte çalışmaya devam istediklerini söylediler."

"Pierre'e gelirsek, evet şu anda üst seviyede performans sergiliyor ve üst seviye bir takımda yeniden yarışma şansını hak ediyor."

Sezonun bitimine iki yarış kala Sergio Pérez, Valtteri Bottas ile şampiyona üçüncülüğü için mücadele ederken, Pierre Gasly de Daniel Ricciardo ile sekizincilik için çekişiyor.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images