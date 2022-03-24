Sainz: "Birimiz şampiyonada öne geçene kadar Leclerc'le yarışmamız serbest"

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Ferrari, sezona fırtına gibi başladı ve Bahreyn GP'de kazanabileceği her şeyi kazandı. İtalyan ekip, pole pozisyonunu, en hızlı turu ve galibiyeti almayı başardığı gibi, tüm yarışı lider götürdü ve hafta sonunu dubleyle kapattı.

Carlos Sainz, hafta sonu boyunca güçlü bir performans çıkaran Charles Leclerc'in aksine belli bölümler dışında pek öne çıkmadı.

Yine de kendisini toparlayabilirse, geçen yıl olduğu gibi iyi bir sonuçlar alabilir. Bu durumda Leclerc'le şampiyonluk için çekişebilirler.

Sainz'a göre Ferrari'nin bu konuda şimdilik herhangi bir problemi yok.

Sainz, The Great Match of COPE'a verdiği demeçte , “Ferrari, birbirimizle rekabet etmemize izin verecek."

"Elbette birimiz öne çıkar ve mücadelede fark yaratırsa, diğeri şampiyonluk mücadelesinde ona yardımcı olacak."

"Bütün takımlarda aynı şey oluyor. Önemli olan savaşa dahil olmak."

"En ideali diğer takımların baskısına maruz kalmadan aramızda şampiyonluk savaşına girmemiz olurdu."

“Şahsen en tepede olmayı istiyorum." dedi.

Sainz, Max Verstappen ve Mercedes pilotlarının mücadeleye çabucak geri dönmesini bekliyor.

"İlk yarışta iki araçla birden podyuma çıksak da kimseyi mücadelenin dışında görmüyoruz."

"Mercedes geri dönecek, Max Verstappen ise zaten Bahreyn'de kazanabilirdi."

"Bu nedenle, şampiyonluk anlamında üç yönlü bir savaş olacağına inanıyorum."

"İşimize odaklanıp, aracı doğru şekilde geliştirmeye çalışmalıyız. Mercedes ve Red Bull hızla geri dönecek."

“Şahsen sezonun tadını çıkarmaya çalışacağım. İlk kez şampiyonluk kazanabilecek bir aracı süreceğim gibi görünüyor. Mücadeleye girmeye çalışacağım ve eminim eğleneceğim.”

Charles Leclerc, Ferrari, 1st position, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 3rd position, Carlos Sainz Jr., Ferrari, 2nd position Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images