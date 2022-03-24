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Steiner: "Bu araçtan hâlâ çok daha fazlasını alabiliriz"

Haas takım patronu Gunther Steiner, aracın iyi olmasını beklediğini ama yine de performansına şaşırdığını söyledi.

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Steiner: "Bu araçtan hâlâ çok daha fazlasını alabiliriz"
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Haas, yeni teknik düzenlemelerin geleceği sezona hazırlanmak için 2021 yılını feda etikten sonra yıla etkileyici bir başlangıç yaptı ve Kevin Magnussen ile Bahreyn Grand Prix'sinde beşinci oldu. Takım böylece 2020 yılından bu yana puan aldığı ilk finişini elde etti.

Steiner, VF-22'nin potansiyelini Barselona'daki ilk sezon öncesi testlerinde görmeye başladığını ancak bunun, yarışlarda iyi performans gösterileceğini kanıtlamadığını söyledi.

Steiner, RacingNews365.com'a, "Aracın potansiyeli olduğunu İspanya'da fark ettik ancak orada düzgün sürüşler yapamadık."

"2019'da, İspanya'dayken aracımız harikaydı ama Bahreyn'e gittiğimizde öyle değildi."

"Bu yıl İspanya'da iyiydik ama bazı sorunlarımız oldu, daha sonra buraya geldiğimizde aracın kötü olmadığını gerçekten fark ettik." dedi.

Steiner, araç hakkında iyi hissetmesine rağmen, Haas'ın Bahreyn'de diğer birkaç takımı yenmesine şaşırmış.

Takım patronu, Bahreyn GP sıralama turlarının ardından şunları söyledi: "Diğerlerinin ne yaptığını sezon öncesinde asla bilemiyorsunuz ama artık biliyoruz."

"İyi olduğumuzu fark ettik. Bazı takımların bizden önde olmasını bekliyordum."

2022 sezonu için gelişime odaklanılacağı konusunda birçok tartışma var ancak Steiner, büyük takımların daha fazla güncelleme getirerek Haas'ın önüne geçeceğinden endişelenmiyor.

Steiner, "Endişeli değilim çünkü bizim de iyi çalışmalarımız var."

"Hiçbir şey yapmadığımız sonucuna vardınız ama belki de halihazırda güncellemeler yapıyoruz."

"Takım, herkes gibi yaptığı gelişimler konusunda çok dikkatli olacak çünkü bütçe sınırında kalmak gerekiyor. Bu nedenle sınırda kalmak için, çok az parayla büyük adımlar veya nispeten büyük adımlar atmak gerekiyor."

"Rüzgar tünelinde çalışıyoruz ve ilerleme kaydettik. Yeni bir araç olduğunda, gelişmeler yapmadan önce ne olduğunu anlamanız gerektiğini düşünüyorum. Bizim için en önemli olan da bu, daha sonra nerede gelişim yapacağımızı göreceğiz." dedi.

Steiner, sezon öncesi testlerinde kısıtlı sürüş yaptıkları için, 2022 aracından daha fazla potansiyel çıkarabileceklerinden emin olduğunu söyledi.

Steiner, "Bu araçtan hâlâ çok daha fazlasını alabileceğimizi düşünüyorum çünkü testlerimiz ideal değildi."

"Diğer takımların hemen hemen yarısı kadar kilometre yaptık, yani ayar değişikliklerinde ve diğer şeylerde deneme yapamadık. Bu nedenle değişiklik yapmadan önce bu araçtan alacağımız çok şey var."

"Herkes, gelişim yaptığınız an harika olacağını düşünüyor. Ancak çoğu zaman böyle olmuyor." dedi.

Kevin Magnussen, Haas VF-22, Pierre Gasly, AlphaTauri AT03

Kevin Magnussen, Haas VF-22, Pierre Gasly, AlphaTauri AT03

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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