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Formula 1 / Suudi Arabistan GP Haberler

FIA, Suudi Arabistan GP basın toplantısı programını açıkladı

FIA, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Suudi Arabistan GP için basın toplantısı programını açıkladı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
FIA, Suudi Arabistan GP basın toplantısı programını açıkladı
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FIA, 2022 sezonunda yüz yüze basın toplantılarına geri dönme kararı almıştı. Bahreyn GP'de olduğu gibi Suudi Arabistan GP'de de sürücüler beşerli gruplar halinde cuma günü soruları yanıtlayacak.

Türkiye ile aynı saat diliminde olan Cidde'de, basın toplantısı yarın TSi 12:30'da başlayacak.

Program ise şöyle:

25 Mart Cuma

TSi 12:30

Valtteri Bottas (Alfa Romeo)
Lance Stroll (Aston Martin)
Lando Norris (McLaren)
George Russell (Mercedes)
Alex Albon (Williams)

13:00

Zhou Guanyu (Alfa Romeo)
Kevin Magnussen (Haas)
Daniel Ricciardo (McLaren)
Lewis Hamilton (Mercedes)
Nicholas Latifi (Williams)

13:30

Pierre Gasly (AlphaTauri)
Esteban Ocon (Alpine)
Carlos Sainz (Ferrari)
Mick Schumacher (Haas)
Max Verstappen (Red Bull)

14:00

Yuki Tsunoda (AlphaTauri)
Fernando Alonso (Alpine)
Sonra açıklanacak (Aston Martin)
Charles Leclerc (Ferrari)
Sergio Pérez (Red Bull)

Takım patronları/yöneticiler toplantısı ise Cumartesi günü TSi 14:30'da başlayacak ve bu kez üçerli gruplar halinde soruları yanıtlayacaklar.

26 Mart Cumartesi

14:30

Mattia Binotto (Ferrari)
Andreas Seidl (McLaren)

Mario Isola (Pirelli)

15:00

Mike Krack (Aston Martin)
Guenther Steiner (Haas)

Jost Capito (Williams)

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