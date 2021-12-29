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Sainz: "Mevcut gridde yedi veya sekiz dünya şampiyonu var"

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Ferrari pilotu Carlos Sainz, mevcut gridde, yedi veya sekiz dünya şampiyonu bulunduğunu ve aracı kim alırsa, onun şampiyonluğu alacağını söyledi.

Sainz: "Mevcut gridde yedi veya sekiz dünya şampiyonu var"

Sainz ve Verstappen, 2015'te Formula 1'deki ilk sezonlarını, Toro Rosso'da takım arkadaşı olarak geçirdiler.

2016'da Verstappen Red Bull'a geçiş yaptı ve orada ilk yarışını kazandı.

Sainz ise McLaren ve Ferrari ile podyumlara çıktı ve İtalyan takımdaki ilk yılını, Abu Dhabi Grand Prix'sini üçüncü sırada bitirerek sonlandırdı.

Verstappen, Abu Dhabi'deki yarışın son turunda şampiyonadaki rakibi Lewis Hamilton'ı yenerek ilk dünya şampiyonluğunu kazandı.

Sainz'a, yakın zamana kadar çocuk olan bir sürücüyü, 2015'te Toro Rosso'daki takım arkadaşını dünya şampiyonu olarak görmenin garip olup olmadığı soruldu.

Sainz, "Bana garip gelmiyor çünkü ilk yarışlardan beri bunun geldiğini görebiliyordum. Max'in her zaman dünya şampiyonu olma şansı vardı."

"Şu anda gride baktığımda, şampiyon olabilecek kesinlikle yedi veya sekiz isim olduğuna inanıyorum. Kim iyi araca sahip olursa, şampiyon o olacak."

"Yine de Max'ın yaptıkları çok özeldi, Hamilton ile yarıştığı seviye muhteşemdi."

Max Verstappen ve Carlos Sainz Jr. Toro Rosso STR10'la birlikte

Max Verstappen ve Carlos Sainz Jr. Toro Rosso STR10'la birlikte

Fotoğraf: XPB Images

Gridde şampiyon olacak yedi mi yoksa sekiz mi sürücü olduğu sorusuna Sainz, "Tam bir sayı verebilir miyim bilmiyorum ama şampiyon olma potansiyeline sahip pek çok sürücü var." dedi.

İspanyol sürücü, dünya şampiyonluğu için mücadele edecek araca binmenin yolunun, "istikrar" olduğunu vurguladı.

"Max, Red Bull'da doğru zamanı bekledi, bu an için beş yıldır bekliyordu."

"Hamilton ise, ilk yılında doğru adımı attı ve ardından Mercedes'le de aynısını yaptı."

"Formula 1'in bir sırrı yok. Ben, bir takım oluşturmaktan, bir temel ve aile yaratmaktan ve çok çalışmaktan yanayım. Ben istikrarlı olmaya inanıyorum, bu Formula 1'de her zaman iyi sonuçlar getirir."

"Bu her zaman benim işime yaradı ve benim dışımda birçok örneği de var, bence onlar da bunu destekliyor.

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