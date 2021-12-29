Norris: "McLaren ve Ferrari arasındaki üçüncülük mücadelesi, iki takım için faydalı oldu"

Mercedes ve Red Bull, 2021 Formula 1 Şampiyonası'nı rahat bir şekilde ilk iki sırada tamamlarken onların arkasında McLaren ve Ferrari mücadelesi vardı.

McLaren Monza'da 1-2 sonucu alırken Ferrari sene boyunca 5 defa podyum ve 2 pole pozisyonu kazandı. İki takım arasındaki mücadele, son yarışa kadar sürdü ve sonunda kazanan, son yarışlardaki güçlü performansıyla Ferrari oldu.

Motorsport.com'a konuşan Norris, "Bunun çok yardımcı olduğunu söyleyebilirim. Onlar sayesinde sürekli ayaklarımız yere bastı, sürekli zorlamaya ve küçük farklar bulmaya çalıştık."

"Yer yer rahat hissederek bu konudan uzaklaşmak, özellikle tek başınaysanız, üçüncü sıradaysanız ve önünüzde ve arkanızda kimse yoksa kolay oluyor."

"Farklı tuzaklara düşebilirsiniz, bu açıdan bizim için iyiydi. Aynısı onlar için de geçerliydi. Onlar için de kolay bir yıl olmadı, bu yüzden her iki tarafın da bundan faydalandığını düşünüyorum." dedi.

Norris, her ne kadar şampiyonada üçüncülükten dördüncülüğe gerileseler de, kendileri için çok daha iyi bir sezon olduğunu düşünüyor. McLaren geçen sene 202 puan kazanırken, bu sene 275 puan kazandı.

Norris, "Bu senenin zor bir sezon olduğunu söyleyebilirim ancak yine de geçen seneye göre çok daha iyi bir sezon geçirdiğimize inanıyorum."

"Ön bölüme daha yakınız ve Ferrari hariç diğerleriyle olan fark çok daha fazla. Sadece sonuçlar ve puanlar açısından değil, aynı zamanda takım olarak çalışma şeklimiz ve maksimumu almamız açısından çok iyi bir sezon oldu."

"Gelecek sene öncesinde daha iyi bir pozisyondayız. Gelecek sene onlarla daha sık mücadele edeceğiz ve umarım onlardan daha fazla önde yer alırız." dedi.

Hem McLaren, hem de Ferrari 2022'deki büyük kural değişikliklerinde avantaj sağlamayı hedefliyorlar.

Ferrari'nin Sportif Direktörü Laurent Mekies, McLaren'la olan mücadelelerinin kendilerine yardımcı olduğunu kabul ediyor.

Mekies, "Bu sene nasıl daha zinde olabileceğimize, yarış takımı olarak nasıl gelişebileceğimize ve araçlarımızı geliştirmeye odaklandık."

"Mücadele açısından çok iyi bir takım. Onların bazı harika anları oldu. Monza'da kazandılar, Soçi'de kazanabilirlerdi. Onlar çok rekabetçiler. Onlar da kendi içlerinde çok iyi dinamiklere sahipler."

"Bu açıdan iyi bir mücadeleydi. Ve evet, onlara karşı daha az hata yapmamız gerekiyordu. Onları yenmek istiyorsanız, bu tür küçük detaylara dikkat etmeniz gerek."

"Nihai olarak ilk iki sırada da aynı şey oluyor. Aynı dinamikler oluyor. Orada da puan kaybı aynı şekilde sonuçlanıyor. Bu açıdan takım için iyi bir deneyim ve antrenman oldu." dedi.