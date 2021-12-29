Marko: "Mercedes'in aracı, Brezilya GP'den sonra yasaldı"

Esnek kanatlarla ilgili tartışmalar, yıl boyunca oldukça yoğun şekilde yaşandı ve hem Red Bull Racing hem de Mercedes'in yıl boyunca verdiği siyası savaşın önemli bir parçasıydı.

Mercedes, Red Bull'un düzlüklerdeki gücünden şikayetçiydi ve FIA ile görüşerek, kanat kurallarının sıkılaştırmasını istedi. Bakü'den sonra Red Bull, arka kanadının esneklik seviyesini değiştirmek zorunda kaldı. Fakat yıl sonunda roller tersine döndü ve bu kez Red Bull, Mercedes'in arka kanadının esnediğini düşünüyordu.

Red Bull'un analizlerine göre Mercedes'in arka kanadı düzlüklerde esneyerek ikinci bir DRS etkisi yaratıyordu.

Red Bull bununla ilgili bir dosya hazırladı ve FIA'ya götürdü. Bu da arka kanat testlerinin son yarışlarda sıkılaşmasına yol açtı.

Marko'ya göre Brezilya GP'den sonra yapılan testler, olumlu etki yarattı ve Mercedes bir daha Brezilya GP'deki tartışmaları arka kanadı kullanmadı.

Marko, Motorsport.com Hollanda ile yaptığı özel röportajda şöyle dedi: "Mercedes motorunun mümkün olan tüm teknik özelliklerle beraber, en üst seviyede çalıştığını biliyorduk."

"Brezilya'da gördüklerimiz inanılmaz olsa da Mercedes'teki aşınmanın bizden çok daha yüksek olduğunu da biliyorduk."

"Fakat gridde Mercedes motorunu kullanan altı araç vardı ve sadece Hamilton böyle bir mucizevi silaha sahipti..."

"Hamilton'ın Brezilya'da yanımızdan geçip gitme şekli, tek seferlik bir şeydi."

"Bundan sonra, bazen bir takım daha hızlıyken, bazen diğeri daha hızlı oldu, böylelikle en yüksek hızlar yeniden aşağı yukarı normal hale geldi."

"Brezilya'daki yarıştan sonra her şeyin yasal olduğuna eminim."

Marko ayrıca Niki Lauda hayatta olsaydı ve Mercedes'le çalışmaya devam etseydi, iki takım arasındaki gerginliğin bu kadar artmayacağını söyledi.

Marko, "İşlerin gerginleştiği veya Mercedes ile aramızdaki gerginliği hat safhaya ulaşma riskiyle karşı karşıya olduğu anlarda, Niki'nin hâlâ orada olmasını isterdim."

"Kesinlikle durum bu kadar kontrolden çıkmazdı. Bu açıdan birlikte yaptığımız kahvaltıları sık sık sevgiyle anıyorum." dedi.

Juri Vips, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images