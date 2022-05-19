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Formula 1 / İspanya GP Haberler

Sainz: "2022 araçları uzun vadede bel ve boyun sorunları yaratabilir"

Carlos Sainz, yeni nesil araçlar yüzünden sürücülerin uzun vadede boyun ve bel sorunları yaşayabileceğini söyledi.

Adam Cooper
Ekleyen:
Çeviren:
Aybike Simay Erden
Sainz: "2022 araçları uzun vadede bel ve boyun sorunları yaratabilir"
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İspanyol, çoğu takımın karşılaştığı dalgalanma sorunun yanı sıra daha sert süspansiyonların etkisini şimdiden hissedebildiğini söyledi.

Ferrari pilotu, bu durumu geliştirmek için bir yol olup olmadığını görmek adına bir tartışma başlatmak istediğini belirtti. Sainz, Autosport tarafından 2022 araçlarının Monako'da nasıl olacağı sorulduğunda bu konuyu gündeme getirdi.

Sainz, "Bence büyük bir zorluk olacak."

"Maimi'deki kerbler zaten bu araçlarla oldukça agresifti. Imola'da vücuda çok sert etki eden bazı tümsekler vardı."

"Sürücüler olarak, Monako'dan ziyade, bu araçlarla belimiz ve sağlığımızdan ne kadar ödün vermemiz gerektiğini düşünmeliyiz. Bence her şeyden çok bunu konuşmalıyız."

"Bence düzenlemeler harika. Yarış için tam olarak ihtiyacımız olanı yapıyorlar. Fakat belimiz ve boynumuz açısından bu ağırlıktaki araçlarla ve bu kadar sert süspansiyonlarda yarışmamız gerekiyor mu?"

"Bu herkesin, bir sürücünün sağlığıyla ne kadar bedel ödemesi gerektiğini yeniden düşünmesi için bir soru."

"Monako zor olacak ama ben daha uzun vadeli düşünüyorum." dedi.

Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75, crashes out

Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75, crashes out

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Sainz'ın boyun sorunları, Miami'deki kazası yüzünden daha da arttı ve fikrinin, şimdiye kadar F1-75'te hissettikleri doğrultusunda oluştuğunu söyledi.

Sainz, "Uzman tavsiyesi almadım."

"Belim ve boyun sertliğim açısından her zamanki kontrollerimi yaptım ve bu yıl daha gerginim."

"Bunu şimdiden hissediyorum. Böyle 10 yılın zor olacağını ve hareketlilik, esneklik konusunda çok çalışmanız gerekeceğini bilmek için uzman tavsiyesine ihtiyacım yok. Sağlığıma yatırım yapmam gerekecek.” dedi.

İspanyol pilot ayrıca, bunun sürücülerin gündeme getirmesi için zor bir konu olduğunu söyledi: "Sürücüler olarak konuşmayı çok sevmediğimiz bir konu çünkü zayıf görünmek istemiyoruz."

"Ben güçlüyüm, fitim ve kendimi en fit sürücülerden biri olarak görüyorum. Bir F1 yarışında asla zorlanmadım."

"Fakat bu daha uzun vadeli bir şey ve bunu konuşup hangi seçeneklere sahip olduğumuzu görmek için konuşmamız hepimizin yararına olur."

FIA'nın bu konuya el atması gerektiğini düşünüp düşünmediği sorulan Sainz, "Belirli bir yönde gitmeye karar verirsek FIA'nın kesinlikle dahil olması gereken bir noktaya gelecektir. İleride göreceğiz." dedi.

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