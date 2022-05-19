Aston Martin'in yeni eğimli radyatörleri

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2022 Formula 1 sezonu devam ederken, takımlar en büyük güncellemelerini Avrupa sezonunun başlangıcı diyebileceğimiz İspanya GP'ye getiriyorlar.

Büyük değişiklik yapacak takımlardan birisi, sezona hayal kırıklığı dolu başlangıç yapan Aston Martin'di. Daha önceden yüksek ve altı tamamen kesik sidepod tasarımına sahip olan Aston Martin, haber resminde göreceğiniz üzere sidepod içerisinde yer alan radyatörlerin tasarımını değiştirerek tabana doğru inen eğimli radyatörler yerleştirmiş.

Bu, takımın yere paralel bir şekilde uzanan sidepod tasarımından vazgeçerek Red Bull tarzı geriye doğru gittikçe tabana doğru inen bir sidepod tasarımı kullanacağını işaret ediyor. Yani Aston eski felsefesini bırakıp, tamamen yeni diyebileceğimiz bir sidepod tasarımına geçiş yapıyor.

İspanya GP öncesinde çıkan ilk iddialar, takımın sadece bir adet yeni araç getireceği ve onu Lance Stroll'ün kullanacağı yönündeydi ancak Aston Martin, iki yeni aracı zamanında yetiştirmeyi başardı ve bu sayede hem Stroll hem de Sebastian Vettel yeni araca sahip olacak.

Aston Martin AMR22, yeni eğimli radyatör yerleşimi Fotoğraf: Giorgio Piola

Giorgio Piola tarafından çekilen bu resim, radyatör düzeninin tamamen değiştiği ve takımın çift taban olarak adlandırılan tasarımdan vazgeçtiği manasına geliyor.

Aşağıdaki resimde, Miami GP'ye kadar kullanılan eski tasarımı görebilirsiniz.

Aston Martin Racing AMR22, eski yatay radyatör yerleşimi Fotoğraf: Giorgio Piola

Eski tasarım, takımın umduğu sonuçları vermedi ve takım, daha ocak ayındaki lansmandan itibaren projede değişiklik yapmayı gündemine aldı.

İspanya GP, Aston Martin için dönüm noktası olacak yarışlardan birisi olacak gibi duruyor. Takımın yeni aracı tanıması ve ondan maksimumu alması birkaç yarış sürecektir ancak yine de bunun yeni bir başlangıç olduğunu söyleyebiliriz. Radyatör tasarımının değişmesi, sadece aerodinamik felsefenin değil ağırlık dağılımının da değişmesi manasına geliyor. Bu, takımın aracı yeniden dengelemesini gerektirecek.

Aracın şasisinde bir değişiklik yapılmadı ve aracın arkasında Mercedes motoru olacak ancak takımda artık Red Bull'dan gelen Dan Fallows olduğu için aracın arka tarafında daha çok Red Bull aracına benzer bir tasarım görebiliriz.

İlk 5 yarışın ardından takımlar şampiyonasında 9. sırada bulunan Aston Martin, yeni araçla birlikte klasmanda yükselmeyi hedefliyor. Aston Martin'in güncellemelerinin İspanya GP güncellemeleri ile sınırlı kalmaması, Britanya GP'de yeni bir paketin daha hayata geçmesi bekleniyor.