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Formula 1 / İspanya GP Haberler

Gasly: "Şimdiye kadar temiz bir hafta sonu geçirmedik"

AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, takımın şimdiye kadar sorun yaşamadığı ve olabilecek maksimum puanı aldığı temiz bir hafta sonu geçirmediğini ve bunu yapmaları gerektiğini söyledi.

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Gasly: "Şimdiye kadar temiz bir hafta sonu geçirmedik"
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Önümüzdeki hafta sonu gerçekleşecek İspanya Grand Prix'si için birçok orta grup takımı, Barselona'ya kendilerini ileriye taşımasını umdukları büyük güncellemeler getiriyor.

AlphaTauri pilotu Gasly ise, takımının İspanya GP için özel bir güncelleme getirmediğini söyledi.

Gasly aynı zamanda, takımın henüz temiz bir hafta sonu geçiremediğini ve puan almak istiyorlarsa her hafta sonu mükemmel olmaları gerektiğini açıkladı.

Gasly, "Hangi takımın ne getirdiğiyle ilgili pek bir şey okumadım. Daha çok geçtiğimiz hafta sonlarında neler iyi gitti, neler kötü gitti ve bunları nasıl maksimize edebileceğimize baktım."

"Çünkü bu sezon, şimdiye kadar temiz bir hafta sonu geçirmedik ve birçok nedenden dolayı hiçbir zaman sorunların olmadığı ve günün sonunda maksimum puanı aldığımız temiz bir sıralama veya yarış olmadı. Bunu yapmamız gerekiyor."

"Diğerleri hızlı ve baskıyı artırıyorlar, orta grupta 7. ve 10. sıra arasında bitirebilen 6 araç var. Geçtiğimiz yıl bazen potansiyelimizin %99'u veya %98'iyle performans gösterirdik ve yine de orada olurduk. Fakat artık bu aralığa sahip değiliz, puan almak istiyorsak her seferinde mükemmel olmamız gerekiyor." dedi.

Gasly, AlphaTauri'nin Barselona'ya neler getireceği sorulduğunda, "Bu hafta sonu için özel herhangi bir şey getirmedik." cevabını verdi.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Fransız pilot, araçta yaşadığı sorunlar hakkında ise şunları söyledi: "Genel olarak aerodinamik. Asıl sorun bu ve tabanda daha çok yüke ihtiyacımız var."

"Daha verimli olmalı, daha az sürüklenme olmalı ve daha fazla yük olmalı. Güncellemeler gelecek ancak kısa vadede değil."

"Ön taraf istediğim kadar güçlü değil, özellikle orta ve düşük hızlı virajlarda dönüş yapmakta zorlanıyorum."

"Ayrıca yüksek hızlı virajlarda kayıyoruz ve diğerleri kadar hızlı değiliz. Bu bir sır değil ve bunun geliştirmemiz gereken bir alan olduğunu biliyoruz."

"Mekanik açıdan araç oldukça iyi. Her zaman daha iyi bir sonuç bulabiliyorsunuz ama şu anda araçta daha fazla yükse ihtiyacımız var. "

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